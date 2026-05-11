Между РФ и Саудовской Аравией начал действовать безвизовый режим

Эксперты считают, что отмена визового режима положительно скажется не только на туристической отрасли, но и на ведении бизнеса между двумя станами. При этом специалисты говорят, что турпоток в Саудовскую Аравию увеличится после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

ОТМЕНА ВИЗ

С 11 мая в силу вступило соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Саудовской Аравией. Теперь граждане РФ могут свободно въезжать в королевство. В течение календарного года россияне смогут находиться там до 90 дней — непрерывно или суммарно. Аналогичные условия вступают в силу и для граждан королевства в РФ.