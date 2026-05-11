Между РФ и Саудовской Аравией начал действовать безвизовый режим
Он вступил в силу 11 мая 2026 года.
Теперь российские туристы смогут ездить в Саудовскую Аравию без виз. Аналогичные условия распространяются и на граждан королевства при поездках в Россию. Однако для учебы, работы и религиозных поездок визы все же понадобятся.
Эксперты считают, что отмена визового режима положительно скажется не только на туристической отрасли, но и на ведении бизнеса между двумя станами. При этом специалисты говорят, что турпоток в Саудовскую Аравию увеличится после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
ОТМЕНА ВИЗ
С 11 мая в силу вступило соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Саудовской Аравией. Теперь граждане РФ могут свободно въезжать в королевство. В течение календарного года россияне смогут находиться там до 90 дней — непрерывно или суммарно. Аналогичные условия вступают в силу и для граждан королевства в РФ.
Соглашение между правительствами двух стран было подписано в Эр-Рияде 1 декабря 2025 года. До этого россияне должны были получать электронную визу или обычную визу по прибытии в королевство.
При этом безвизовый режим не распространяется на трудовую деятельность, учебу и постоянное проживание в стране.
«Российские граждане, направляющиеся в Саудовскую Аравию с упомянутыми целями, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа по-прежнему должны получить соответствующую визу», - уточнили ранее в МИД России.
В 2019 году Саудовская Аравия, которая раньше позволяла въезд в основном для мусульманских паломников, на фоне роста интереса к туризму упростила процесс получения туристических виз для граждан разных стран, в том числе и для россиян. Тогда возникла возможность оформить многократную электронную туристическую визу для поездок по королевству.
Эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке, руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра считает, что вступление в силу безвизового режима между РФ и Саудовской Аравией приведет не только к росту туристического потока, но и поможет активизировать контакты между деловыми кругами двух стран. Она напомнила, что к 2030 году стороны ставят цель выйти на уровень товарооборота в $7 млрд.
«Со стороны саудитов есть запрос на российские образовательные программы, особенно в области космонавтики и медицины. Саудовская Аравия заинтересована в опыте России по строительству и управлению медицинскими объектами, а также в производстве медикаментов», - приводит слова эксперта РИА Новости.
ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРИЗМА
До этого эксперт сервиса бронирования пакетных туров «Onlinetours» Ольга Лисина говорила, что Катар и Саудовская Аравия войдут в число наиболее востребованных туристических направлений у россиян в 2026 году. Она отметила, что в последние годы эти государства активно развивают туризм за счет масштабных проектов и инструментов «мягкой силы», включая проведение международных спортивных и культурных мероприятий, строительство современных отелей и привлечение мировых знаменитостей.
Эксперт подчеркнула, что Саудовская Аравия и Катар постепенно меняют устоявшееся восприятие и выходят из тени более привычных для россиян направлений, пишет «Газета.Ru». По словам Лисиной, важную роль в формировании туристических предпочтений в 2026 году сыграют упрощение въезда, расширение полетных программ и отмена виз с рядом стран. В качестве примера она привела Китай, популярность которого среди россиян заметно выросла после введения безвизового режима.
По мнению заместителя главы компании по международному сотрудничеству CIPBC Мухаммеда аль-Джасема, изменения существенно увеличат турпоток на курорты Красного моря. Он допустил, что направление составит достойную конкуренцию Египту и ОАЭ, где нет такого уникального природного разнообразия, пишет RT. Эксперт также выразил мнение, что отмена виз приведет к увеличению числа визитов саудовских граждан в РФ, так как их интерес к стране в последние годы заметно вырос, передает РИА Новости.
В свою очередь генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН заметил, что Саудовская Аравия пользуется большим спросом среди россиян, а безвизовый режим увеличит турпоток.
«Безвизовый режим — это очень важный шаг. Я думаю, что вне зависимости от ситуации вокруг Ирана будет большой поток туристов. У нас в стране живет от 20 до 25 млн мусульман, для них посещение Святой земли — это священная обязанность. Хадж — это паломничество в Мекку, пятый столп ислама, обязательный для мусульман раз в жизни при наличии возможности. Наши граждане посещали страну через Дубай, когда еще не было прямых перелетов. В туристическом плане страна (Саудовская Аравия – прим. НСН) продолжает развиваться, там построен фантастический кластер на Красном море — "Red Sea Project". Там много проходит соревнований по футболу, теннису, Криштиану Роналду там играет. Кто-то специально туда на его игры даже прилетает. За месяц-два станет понятно, что будет с конфликтом вокруг Ирана, тогда уже можно будет спокойно ездить», - объяснил он.
СТОИМОСТЬ ТУРОВ
При этом Кристина Танцюра считает, что туристический поток в Саудовскую Аравию начнет расти только с октября при наступлении более комфортной погоды, пишет «Прайм».
«Кроме того, обострение конфликта на Ближнем Востоке тоже сыграло свою роль. И пока там окончательно не стабилизируется ситуация, вряд ли будет много туристов в регионе. Но в среднесрочной перспективе вполне возможно, что Саудовская Аравия может стать более востребованным направлением для отдыха у россиян», - добавила эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке.
Однако, по данным саудовских туристических компаний, королевство не относится к числу доступных маршрутов. Так, согласно информации РИА Новости, стоимость недельного тура в страну начинается от $2 тысяч (примерно 150 тысяч рублей). При этом за ночь в пятизвездочном отеле на курортах Красного моря придется заплатить не менее $400 (около 30 тысяч рублей).
Отмечается, что поездки в столицу Эр-Рияд или деловую столицу Джидду обойдутся дешевле. Однако эти города еще не столь развиты как крупные туристические центры и заметно уступают в туристической привлекательности ведущим региональным направлениям — городам ОАЭ, Омана, Катара и Бахрейна.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН рассказал, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке россияне вместо этого региона отдали предпочтение Египту.
Горячие новости
- Президент Финляндии Стубб: Пора начинать переговоры с Москвой
- Сына певицы Валерии хотят признать банкротом
- Между РФ и Саудовской Аравией начал действовать безвизовый режим
- Каллас: В ЕС 11 мая рассчитывают принять новые санкции против России
- СМИ: Инвесторы увеличили вложения в гостиничную недвижимость
- Генсек ООН назвал низким риск для общественности из-за хантавируса
- Ученые заявили о быстром приросте береговой линии на Каспии
- В РФ установили «день тишины» при приеме в вузы
- ЕС может начать переговоры с Киевом по членству в июне
- Безвиз между Россией и Саудовской Аравией вступил в силу