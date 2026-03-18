«ОАЭ, Оман, Кувейт, Катар, Иран, Израиль, Бахрейн, Саудовская Аравия. Мы помним, что у нас до сих пор есть запрет по Иордании. Его никто не снимал. Пакистан использовался как площадка для вывозных рейсов из ОАЭ. Я сам летел через Пакистан. У нас в день из Эмиратов вылетало порядка 30-35 рейсов. Понятно, что такого количества дальнемагистральных самолетов нет. В массе своей использовались среднемагистральные, которым нужна была дозаправка из-за больших облетных крюков. Мы даже не долетали до стран СНГ. Мы вынуждены были садиться на севере Пакистана для дозаправки», — сказал собеседник НСН.



Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, в свою очередь, добавил в этот список еще несколько стран.



«В список не рекомендованных к поездке стран я бы еще добавил Пакистан, Сирию, Ливан, Ирак, Афганистан», — указал он.

С 3 марта 2026 года туроператоры обязаны полностью возмещать стоимость туров на Ближний Восток за счёт фонда персональной ответственности. Такая мера введена из‑за обострения конфликта в регионе, закрытия воздушного пространства и массовых отмен туристических поездок. По данным аналитиков, уже в марте и апреле было аннулировано около 15% забронированных туров. При этом ежедневная потеря доходов туристической отрасли Ближнего Востока из‑за срыва турпотока достигает 600 миллионов долларов.

Для российских туроператоров ситуация также оборачивается серьёзными убытками: учитывая, что на страны Ближнего Востока ранее приходилось порядка 17% всего организованного выездного туризма из России, потенциальные потери могут составить около 10 миллиардов рублей. Помимо этого, россияне активно отменяют поездки в Таиланд и на Бали, что дополнительно ведёт к финансовым потерям.

Ранее Осауленко рассказал в пресс-центре НСН, что всех организованных российских туристов вывезли с Ближнего Востока.

