Генсек ООН назвал низким риск для общественности из-за хантавируса

Риск для общественности от вспышки хантавируса низкий, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш. Об этом он написал в соцсети X.

Пандемии не будет: Вирусолог призвал россиян не бояться хантавируса, но быть начеку

«Хотя в настоящее время угроза вируса для здоровья людей остается низкой, важно направить международные усилия... на обеспечение безопасности всех, включая пассажиров и экипаж лайнера MV Hondius», - указал генсек.

Гуттереш выразил поддержку правительствам государств, которые работают со Всемирной организацией здравоохранения по вопросу контроля за вспышкой заболевания.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что хантавирус не является коронавирусом, и риск заразиться им низкий.

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
