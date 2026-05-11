Сына певицы Валерии хотят признать банкротом

Сына певицы Валерии предпринимателя Арсения Шульгина могут признать банкротом, соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, заявление о признании Шульгина банкротом подал кредитор Филипп Березовский. Документ поступил в суд 8 мая.

Ранее столичный суд взыскал с сына артистки в пользу Березовского задолженность по трем договорам займа. Как сообщали СМИ, сумма долга превышает 23 млн рублей.

В октябре 2024 года к Арсению Шульгину был подан иск о взыскании средств по договору займа, истцом выступал бизнесмен Валентин Демчук.

