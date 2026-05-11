Каллас: В ЕС 11 мая рассчитывают принять новые санкции против России
Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены 11 мая принять новые санкции в отношении России. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет ТАСС.
Рестрикции связаны с эвакуацией детей из зоны боевых действий на Украине.
«Мы рассчитываем сегодня сделать шаг вперед, приняв санкции по проблеме украинских детей», - указала Каллас.
Ожидается, что ряд физических лиц внесут в черный список Брюсселя. Гражданам запретят въезд в ЕС, а их активы в банках будут заблокированы.
Ранее Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций в отношении России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
