Президент Финляндии Стубб: Пора начинать переговоры с Москвой
11 мая 202611:37
Юлия Савченко
Европе следует начать диалог с Россией, считает президент Финляндии Александр Стубб. Об этом он заявил в беседе с Corriere della Sera.
«Да, пора начинать переговоры с Москвой», — отметил политик.
Кроме того, Стубб заявил, что если политика США в отношении РФ и Украины не будет отвечать интересам Европы, ей придется самостоятельно выходить на прямой контакт с Россией.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил о подготовке Евросоюза к возможным переговорам с Россией по конфликту на Украине.
Горячие новости
- В Череповце произошел пожар в цехе «Северстали»
- В МИД КНР рассказали о будущем визите Трампа в Китай
- СМИ: Фирме Александра Реввы грозит ликвидация
- Президент Финляндии Стубб: Пора начинать переговоры с Москвой
- Сына певицы Валерии хотят признать банкротом
- Между РФ и Саудовской Аравией начал действовать безвизовый режим
- Каллас: В ЕС 11 мая рассчитывают принять новые санкции против России
- СМИ: Инвесторы увеличили вложения в гостиничную недвижимость
- Генсек ООН назвал низким риск для общественности из-за хантавируса
- Ученые заявили о быстром приросте береговой линии на Каспии