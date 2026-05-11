Президент Финляндии Стубб: Пора начинать переговоры с Москвой

Европе следует начать диалог с Россией, считает президент Финляндии Александр Стубб. Об этом он заявил в беседе с Corriere della Sera.

В России ответили на инициативу Евросоюза начать переговоры по Украине

«Да, пора начинать переговоры с Москвой», — отметил политик.

Кроме того, Стубб заявил, что если политика США в отношении РФ и Украины не будет отвечать интересам Европы, ей придется самостоятельно выходить на прямой контакт с Россией.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил о подготовке Евросоюза к возможным переговорам с Россией по конфликту на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:РоссияЕвропаФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры