В АТОР раскрыли, куда россияне поедут летом
Летом 2026 года российские туристы собираются отдыхать в Турции, Египте и странах СНГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), генерального директора туроператора «Space Travel» Артура Мурадяна.
По его словам, стоимость десятидневного тура в эти направления составляет 50-70 тысяч рублей на человека.
Мурадян уточнил, что «картина лета» сформировалась до февраля, тогда по акциям раннего бронирования хорошо продавались туры в Турцию. При этом он отметил, что даже возвращение поездок на Ближний Восток не окажет существенного влияния на летний спрос в связи с низким сезоном, вызванным жаркой погодой в регионе.
Ранее в АТОР сообщили, что Италия оказалась самой популярной страной Европы для отдыха россиян на майских праздниках, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
