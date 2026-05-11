СМИ: Инвесторы увеличили вложения в гостиничную недвижимость
Частные инвесторы отдают предпочтение покупке гостиничной недвижимости на юге России и направляют сюда средства чаще, чем на приобретение квартир. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные платформы недвижимости «Домос».
Сервис отмечает, что еще несколько лет назад 80% клиентов на юге рассматривали для покупки исключительно квартиры.
«В 2025-м уже 10,5 тыс. сделок пришлось на гостиничные форматы с профессиональным управлением, а с начала 2026 года — еще 3,4 тыс.», — рассказал руководитель «Домоса» Сергей Бражник.
В прошлом году объем вложений в гостиничную недвижимость на 57% превысил уровень предыдущего года и составил 60 млрд рублей. В текущем году продолжается рост в гостиничном сегменте. Так, в России планируют открыть почти 10 тысяч новых гостиничных номеров - на 20% больше, чем в 2025-м.
Между тем руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик заявил НСН, что Крым догнал Москву по спросу на элитную недвижимость.
