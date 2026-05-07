«По внутренней статистике нашей компании и динамике обращений клиентов можно говорить о заметном росте интереса россиян к поездкам в Европу по сравнению с прошлым годом. Чаще всего туристы планируют поездки в классические направления: Италию, Францию и Испанию. Также устойчивый интерес сохраняется к Греции, Германии и Венгрии, а в летний сезон традиционно возрастает спрос на Кипр. За последние два месяца особенно заметно выросло число обращений по Испании — примерно в два-три раза. Это можно объяснить двумя факторами. Во-первых, Испания традиционно популярна у российских туристов как направление летнего морского отдыха. Во-вторых, часть туристов, которые ранее не смогли записаться на подачу документов из-за дефицита слотов, фактически перенесли свои поездки на текущий сезон», — добавил собеседник НСН.

Ранее коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил НСН, что сегодня российский рынок занимает существенную долю въездного турпотока на Мальдивы — порядка 10–12%, на фоне оттока европейцев из-за конфликта на Ближнем Востоке курорты подстраиваются под россиян.

