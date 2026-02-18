Год азиатского туризма: Почему россияне массово едут в Китай и Японию
По количеству российских туристов Китай поднялся на вторую строчку, уступая лишь Турции, сказал НСН Дмитрий Арутюнов.
В 2025 году туроператоры видели взрывной рост спроса на поездки в Японию, Китай и Вьетнам, сказал в пресс-центре НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов, добавив, что в 2026 году тенденция будет продолжаться.
«Прошлый год был ознаменован ростом азиатского туризма. Прежде всего китайского. Связано это с отменой виз. Это имело характер пиар-воздействия на наших туристов. Это еще больше подогрело интерес к Китаю. Думаю, число туристов превысило 2-2,5 миллиона. Думаю, это направление выходит на чистое второе место после Турции, которая впереди планеты всей. В Турцию, полагаю, съездили порядка шести миллионов российских туристов. Стоимость путешествий растет не быстрее, чем другие затраты. Мы видели взрывной рост трех направлений в Азии: Китай, Япония и Вьетнам. Интерес к этим направлениям продолжит расти», — сказал собеседник НСН.
По данным СМИ, мировой туризм восстановился быстрее ожиданий: в 2025 году зафиксировано 1,5 миллиарда международных поездок, что обещает рекорд в 2026 году. В России за последние годы сильно вырос внутренний туризм, появились новые форматы размещения, а туристические потоки перестроились из‑за пандемии и геополитических изменений — при том что правила гостиничных услуг в последний раз обновляли еще в 2020 году.
Ранее коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил НСН, что летом 2026 года Турция подорожает для россиян на 3-5%.
