Ученые заявили о быстром приросте береговой линии на Каспии
Быстрый прирост береговой линии зафиксирован на фоне обмеления Каспийского моря. Об этом сообщает Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН.
По данным экспертов, прирост наблюдается на существующих и вновь формирующихся островах.
«Площадь острова Чистой Банки по сравнению с 2019 годом увеличилась вдвое за счет снижения уровня Каспия и обмеления новых зон с его восточной, западной и южной сторон. Наблюдается и высокая динамика прироста площади острова, образовавшегося на месте банки Тбилиси, который расширился в три раза по сравнению с прошлым годом», - указано в сообщении.
Также ученые измерили скорость и направления течения в Северном Каспии и изучили донный ландшафт, чтобы получить актуальные данные о состоянии акватории. Исследования подтвердили тенденцию прогрессирующего падения уровня моря.
Ранее главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов в беседе с НСН заявил, что уровень Каспийского моря рекордно упал за последние 150 лет, однако весенние паводки в Центральной России могут стать плюсом для акватории.
