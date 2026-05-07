По его словам, формат поездок в страны Европы стал смешанным — туристы предпочитают самостоятельно бронировать билеты и жилье, однако оформление виз все же доверяют профессионалам.

«На мой взгляд, структура спроса на поездки россиян в страны Евросоюза в последние годы стала более гибридной. Говорить о том, что туристы массово перешли либо только к самостоятельным поездкам, либо полностью к услугам агентств, было бы неправильно. По нашей практике, многие путешественники действительно стараются экономить и самостоятельно собирают поездку: бронируют отели, ищут авиабилеты, строят маршруты через онлайн-агрегаторы, карты, сервисы бронирования и всё чаще используют инструменты искусственного интеллекта. Фактически формируется смешанная модель поездки: турист может самостоятельно спланировать маршрут и проживание, но за визой, записью в визовый центр, проверкой финансовых документов и корректностью анкеты обращается в визовое агентство. Это связано не только с экономией, но и с тем, что сама поездка в Европу стала технически сложнее. Сейчас нет прямых рейсов, маршруты строятся через пересадки, визовые центры перегружены, а по ряду стран бывает сложно поймать слот для подачи документов», — отметил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ).

Он также указал на возросшие визовые расходы для поездок в Европу.



«Кроме того, выросли и визовые расходы. Сейчас стандартный шенгенский сбор составляет 90 евро для взрослых и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Дополнительно оплачивается сервисный сбор визового центра, медицинская страховка, фотографии, переводы документов и другие сопутствующие услуги», — добавил Кайль.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что в российском туризме наметился тренд на «ощущение первооткрывателя». В ходу нестандартные маршруты, знакомство с культурой местности, а вот классический формат «море-пляж-бассейн» уходит в прошлое.

