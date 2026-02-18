Уехать на Занзибар: Названы перспективные туристические направления в 2026 году

«Идет развитие как иностранных авиакомпаний, так и российских. Также происходят параллельные процессы отмены виз. Очень быстро на это реагируют страны. Мы увидели в этом году большой рост по Саудовской Аравии. По полетным программам есть много ожиданий. Это и Малайзия, это и увеличение программ по уже популярным направлениям — Вьетнаму и Таиланду. Стыковочные рейсы помогают решить проблему полетов в Латинскую Америку. Мы видим, что полетные программы, анонсированные на летний сезон, охватывают региональную сеть. В Турцию и другие популярные у россиян страны полеты выполняются из 20-25 городов России. Если говорить об ожиданиях, то здесь, конечно, увеличение перевозки в Тунис, потому что он показ хорошую динамику. Занзибар хочу отметить. Также у нас есть уже полеты на Филиппины. Пока что это одна авиакомпания, которая выполняет полеты не из Москвы. Но мы все же видим хороший спрос», — сказал собеседник НСН.

По данным СМИ, мировой туризм восстановился быстрее ожиданий: в 2025 году зафиксировано 1,5 миллиарда международных поездок, что обещает рекорд в 2026 году. В России за последние годы сильно вырос внутренний туризм, появились новые форматы размещения (хостелы, гостевые дома, кемпинги, глэмпинги), а туристические потоки перестроились из‑за пандемии и геополитических изменений — при том что правила гостиничных услуг в последний раз обновляли еще в 2020 году.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что главной проблемой, тормозящей развитие внутреннего туризма, является нехватка номерного фонда. По его словам, потребуются годы, чтобы привести в равновесие спрос и предложение в ряде регионов России.

