Май уничтожает урожай: Регионы России вводят режим ЧС из-за заморозков
В результате майских заморозков большое количество сельскохозяйственных культур может погибнуть, но собеседники НСН дали несколько советов о том, как их спасти.
Представители аграрной отрасли считают, что на фоне «неожиданных» майских заморозков в России может погибнуть много урожая, однако это все равно критически не отразится на его объеме в целом.
МАЙСКИЕ ЗАМОРОЗКИ УБИВАЮТ УРОЖАЙ
9 мая в Минсельхозе РФ пообещали, что погибшие от заморозков посевы будут пересеяны, подчеркнув, что «для этого имеются все необходимые ресурсы». В ведомстве также рассказали, что сейчас региональные органы управления АПК и специалисты «Россельхозцентра» уже определяют размер ущерба.
«Окончательная оценка будет дана по мере установления фактов гибели сельхозкультур», - отметили представители министерства.
Однако в правительстве опасаются, что повлиять на урожайность в этом году могут не только майские заморозки. Так, заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко предупредила, что жаркое лето, которое синоптики прогнозируют в этом году, тоже может негативно сказаться на урожае. При этом, по ее словам, его объемы все равно будут положительными.
ГДЕ ВВЕЛИ ЧС
До этого на фоне начавшихся заморозков, приведших к гибели урожая, в некоторых регионах РФ даже решили ввести режим ЧС. Так, губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал соответствующий указ. Он также поручил до 20 мая предоставить сведения о нанесенном ущербе. Согласно предварительным оценкам регионального минсельхоза, погибли или сильно повреждены посевы на площади свыше 265 тысяч га.
По словам представителей ведомства, введенный режим чрезвычайной ситуации регионального характера поможет получившим субсидии аграриям «зафиксировать объективную невозможность выполнения целевых показателей» и документально подтвердить необходимость получения страховых выплат.
Из-за заморозков режим ЧС в сельском хозяйстве хотят ввести и в Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов рассказал, что в текущем году урожая будет гораздо меньше, чем в предыдущем, так как из-за резкого понижения температуры многие культуры погибли.
СТОИТ ЛИ ОПАСАТЬСЯ ЗАМОРОЗКОВ?
Между тем глава Зернового союза Аркадий Злочевский в интервью НСН заявил, что заморозки уже погубили часть посевов зерновых в России.
«Снег для урожая не страшен, куда более опасны заморозки. Они могут вполне уничтожить часть посевов, когда уже появились всходы, ранние культуры уже посадили, поздние еще сеют. Более того, заморозки уже нанесли точечный ущерб в Воронежской области, еще в ряде регионов. Аналитики снижают прогнозы по урожайности — так, Институт конъюнктуры аграрного рынка понизил прогноз валового сбора зерна со 146 млн тонн до 142 млн тонн. Что касается, например, Кубани, то там посевы страдают от отсутствия дождей, правда, в мае обещают осадки. Кроме того, заморозки достаточно сильно ударили по плодовым деревьям», - сообщил он.
В свою очередь депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с НСН тоже заметил, что заморозки негативно отразятся на урожае в регионах. При этом он назвал несколько способов защититься от неблагоприятных погодных условий.
«Например, используются морозостойкие культуры, которые лучше переносят холод. Также растения укрывают специальными материалами, чтобы защитить их от мороза. Но в этом году мороз был сильным, он застал врасплох регионы, где рано зацвели некоторые культуры. В центральной части России при неправильном уходе могут быть под угрозой фруктовые деревья, такие как яблони, груши, вишни, абрикосы и сливы. Также в зоне риска кустарники, включая красные и белые розы. Нужно беречь их почки и листья, накрывать деревья агроволокном или другими специальными покрытиями. Можно обернуть ствол и листья деревьев, оставив достаточное пространство для их дыхания. Для защиты корневой зоны деревьев лучше использовать солому или опилки. Дополнительно перед наступлением заморозков важно поливать деревья, поскольку влага тоже поможет защитить их от низких температур. Кроме того, стоит удалять снег с крон», - рассказал он.
Однако председатель СПК «Агрофирма «Элитный картофель» Владимир Акатьев все же считает, что заморозки первой декады мая не навредят предстоящему урожаю.
«Зерновые выдержат заморозки, на озимые и яровые холода не повлияют. Последствия были бы возможны для картофеля в Воронежской, Ростовской области, но в средней полосе России его еще не сажали в связи с затяжной весной. Поэтому заметных негативных последствий не будет», - подчеркнул он в интервью НСН.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что «нормальная» весенняя погода вернется в столичный регион после 20 мая.
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