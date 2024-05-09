Май уничтожает урожай: Регионы России вводят режим ЧС из-за заморозков

Представители аграрной отрасли считают, что на фоне «неожиданных» майских заморозков в России может погибнуть много урожая, однако это все равно критически не отразится на его объеме в целом.

МАЙСКИЕ ЗАМОРОЗКИ УБИВАЮТ УРОЖАЙ

9 мая в Минсельхозе РФ пообещали, что погибшие от заморозков посевы будут пересеяны, подчеркнув, что «для этого имеются все необходимые ресурсы». В ведомстве также рассказали, что сейчас региональные органы управления АПК и специалисты «Россельхозцентра» уже определяют размер ущерба.

«Окончательная оценка будет дана по мере установления фактов гибели сельхозкультур», - отметили представители министерства.