«Мороз застал врасплох»: Заморозки негативно отразятся на урожае в регионах
Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал НСН о нескольких способах защиты плодовых деревьев от майских заморозков.
Россияне привыкли к заморозкам, однако текущая майская погода заставляет аграриев переживать о судьбе будущего урожая, заявил НСН депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Теплый апрель в Центральной России сменили майские заморозки с мокрым снегом. Синоптики прогнозируют, что холода задержатся в регионе и на вторую декаду мая. По словам Чаплина, аномально низкие для мая температуры многих застали врасплох.
«Проживая в России, мы знаем, что весной погода может быть с заморозками до отрицательных значений и снежными зарядами. Это может негативно сказаться на урожае как на крупных агропредприятиях, так и на дачных участках. Есть способы защиты от неблагоприятных погодных условий. Например, используются морозостойкие культуры, которые лучше переносят холод. Также растения укрывают специальными материалами, чтобы защитить их от мороза. Но в этом году мороз был сильным, он застал врасплох регионы, где рано зацвели некоторые культуры», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, в особой зоне риска при подобных погодных условиях находятся плодовые деревья и кустарники.
«В центральной части России при неправильном уходе могут быть под угрозой фруктовые деревья, такие как яблони, груши, вишни, абрикосы и сливы. Также в зоне риска кустарники, включая красные и белые розы. Нужно беречь их почки и листья, накрывать деревья агроволокном или другими специальными покрытиями. Можно обернуть ствол и листья деревьев, оставив достаточное пространство для их дыхания. Для защиты корневой зоны деревьев лучше использовать солому или опилки. Дополнительно перед наступлением заморозков важно поливать деревья, поскольку влага тоже поможет защитить их от низких температур. Кроме того, стоит удалять снег с крон», - посоветовал Чаплин.
Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что заморозки погубили часть посевов зерновых в России. По его словам, аналитики уже снижают прогнозы по урожайности. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка понизил прогноз валового сбора зерна со 146 миллионов тонн до 142 миллионов тонн.
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