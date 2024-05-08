«Мороз застал врасплох»: Заморозки негативно отразятся на урожае в регионах

Теплый апрель в Центральной России сменили майские заморозки с мокрым снегом. Синоптики прогнозируют, что холода задержатся в регионе и на вторую декаду мая. По словам Чаплина, аномально низкие для мая температуры многих застали врасплох.

«Проживая в России, мы знаем, что весной погода может быть с заморозками до отрицательных значений и снежными зарядами. Это может негативно сказаться на урожае как на крупных агропредприятиях, так и на дачных участках. Есть способы защиты от неблагоприятных погодных условий. Например, используются морозостойкие культуры, которые лучше переносят холод. Также растения укрывают специальными материалами, чтобы защитить их от мороза. Но в этом году мороз был сильным, он застал врасплох регионы, где рано зацвели некоторые культуры», - сказал он.