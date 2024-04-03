В кабмине РФ заявили об угрозе урожаю из-за возможного жаркого лета
Жаркое лето, которое синоптики, по предварительным расчётам прогнозируют в текущем году, может негативно сказаться на урожае. Об этом предупредила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.
При этом прогноз по самому урожаю благоприятный в плане объёмов. Вице-премьер в эфире «России 24» также оценила в совокупности работу агропромышленного комплекса. По её данным, основные значения показателей доктрины продовольственной безопасности достигаются.
Среди проблем Абрамченко назвала недостаточный рост импортозамещения в плане обеспечения собственными семенами. Вместе с тем, по её словам, несмотря на санкции, уже удается демонстрировать неплохие результаты.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава правительства Михаил Мишусин констатировал 3 апреля, что отечественная экономика становится менее зависимой от экспорта сырья. Он заявил об этом в ходе ежегодного отчета в Госдуме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru