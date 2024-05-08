«До 20 градусов»: Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москву вернется тепло
Александр Шувалов заявил НСН, что после 20 мая в столицу вернется «нормальная» весенняя погода.
Ночные заморозки не покинут Москву в ближайшее время, вплоть до 19-20 мая в столице температура не будет превышать 10 градусов тепла, рассказал НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Заморозки могут уйти на пару дней, это произойдет в субботу и воскресенье. Дневная температура немного подрастет, в пятницу уже будет до 8-10 градусов тепла. Но это тоже минимум на 6 градусов ниже нормы. Холодная погода удержится, скорее всего, до конца второй десятидневки мая. До 19-20 мая над нами все время будет нависать угроза заморозков ночных, дневная температура не будет выше 10 градусов», - отметил он.
Шувалов добавил, что после 20 мая москвичей ждет «нормальная» погода, температура приблизится к 20 градусам.
«После 20 мая ожидаем возвращения весеннего тепла, температура приблизится ближе к 20 градусам. Холодная часть фронтальной зоны к этому времени уходит, мы попадаем в ту область, которая близка к норме», - обрадовал синоптик.
Заморозки первой декады мая не навредят предстоящему урожаю, заявил ранее «Радиоточке НСН» председатель СПК «Агрофирма «Элитный картофель» Владимир Акатьев.
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