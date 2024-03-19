«Не критично»: В Зерновом союзе не увидели угрозы в новых европейских пошлинах

Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, Еврокомиссия намерена ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере €95 за тонну, что приведет к росту цен как минимум на 50% и резко сократит спрос. По мнению Злочевского, российским аграриям не стоит опасаться реализации подобного решения.

«Влияние будет зависеть от того, согласятся ли потребители платить подобную пошлину или переключатся на другие товары, которые ей не подвержены. У нас мизерный объем поставок в Европу, потому для нас это не критичный рынок. Мы поставляем туда небольшой объем, поскольку там его покупают. Если они откажутся – не будем поставлять зерно туда, выберем альтернативные рынки. Наша зерновая продукция сегодня расходится на полмира, в активе 140 стран», - сказал он.

Ранее в зерновом союзе также заявили, что лидерами по покупкам российского зерна остаются Турция и Египет. При этом отечественные компании регулярно расширяют географию продаж, активно отгружая зерно в Латинскую Америку и в Юго-Восточную Азию, напоминает «Радиоточка НСН».

