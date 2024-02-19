В зерновом союзе спрогнозировали урожай в 145 миллионов тонн на 2024 год
Аркадий Злочевский в эфире НСН отметил, что такой показатель будет достигнут при условии благоприятных погодных условий.
В 2024 году урожай зерна в России прогнозируется на уровне 145 миллионов тонн, но погодные условия могут помешать таким сборам, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«В 2024 году урожай зерна рекордным не будет. Ориентиры есть, исходя из объявленных регионами посевных площадей. Можно рассчитывать на общий объем в 145 миллионов тонн. И примерно 92-95 миллионов тонн пшеницы в составе этого урожая. Это очень хороший показатель, но надо учитывать, что это оценка по текущему состоянию. Это оценка с учетом хороших погодных условий. А с наступлением погодных рисков придется корректировать прогнозы», - отметил он.
Урожай зерна в России с учетом новых регионов в этом году составит 147 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов Федерации. Президент отметил, что прошлый год был рекордный в истории России, урожай зерновых составил 156 миллионов тонн. Россия продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru