Липецкая область рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве из-за морозов

Липецкая область на фоне заморозков рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве, обратится в федеральный центр, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Урожайный год»: Майские заморозки не навредят сельскому хозяйству

По его словам, в этом году урожай будет гораздо меньше предыдущего, так как из-за резких заморозков в период он погиб.

Ранее издание «Интерфакс» сообщило, что майские заморозки в европейской части России представляют серьезную угрозу будущему урожаю сельхозкультур. По мнению экспертов издания, погодные условия замедлили ход полевых работ, и повредили уже взошедшие посевы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP Photo / Pavel Golovkin
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоЛипецкЗаморозки

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