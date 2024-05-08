Липецкая область рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве из-за морозов
Липецкая область на фоне заморозков рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве, обратится в федеральный центр, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в этом году урожай будет гораздо меньше предыдущего, так как из-за резких заморозков в период он погиб.
Ранее издание «Интерфакс» сообщило, что майские заморозки в европейской части России представляют серьезную угрозу будущему урожаю сельхозкультур. По мнению экспертов издания, погодные условия замедлили ход полевых работ, и повредили уже взошедшие посевы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru