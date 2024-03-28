«Большие риски для урожая»: Зависимость России от импортных семян достигла 90%

«По зерновым у нас зависимости от импорта нет, у нас основная культура пшеница, которой мы практически полностью обеспечиваем себя сами. Что касается кукурузы, там мы зависим от импорта на 50%, в подсолнечнике – 70%, по сахарной свекле – 90% зависимость. Это привозные семена. Свои семена есть, просто они хуже работают. Импортируем именно по причине окупаемости. Импортные семена дороже стоят, но они окупаются лучше. Урожайность у наших слишком маленькая. Селекционеры работают, в 90-е еще была дискуссия на этот счет, какие методы внедрять. Наши ученые отказались от гибридного метода, который экономически оправдан. Мы проиграли иностранной селекции, свои гибриды не разработали, но сейчас эта работа ведется», - объяснил он.

При этом, по словам Злочевского, сегодня правила ввоза импортных семян ужесточены, все чаще приходится использовать отечественные, несмотря на риски для урожая.

«Сейчас у нас поменялись правила по ввозу импортных семян, квоты введены. Поэтому здесь есть большие риски. Все чаще приходится использовать отечественные семена, которые менее эффективны. Вопрос, что из этого получится. Надо в любом случае покупать хорошую генетику раз в два-три года, чтобы не терять продуктивность и урожай», - добавил собеседник НСН.

Евросоюз планирует взимать пошлину в 95 евро за тонну зерна из России и Белоруссии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Как отмечается, пошлины в размере 50% также будут введены на семена масличных культур и продукты их переработки, передает «Радиоточка НСН».

