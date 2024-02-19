«Влияет на цены»: Запасы зерна в России побили исторический рекорд
Аркадий Злочевский в эфире НСН заявил, что большой объем запасов тянет внутренние цены вверх.
Запасы зерна в России побили исторический рекорд, что тянет внутренние цены вверх, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«Запасы в хранилищах находятся на абсолютно рекордных уровнях. Оценки Росстата по заготовлениям прибавили миллион и четыреста тысяч к прошлому году при том, что урожай пониже, чем в прошлом сезоне. Даже это не привело к снижению запасов. Идет эффект накопления, в прошлом году не было вывезено столько, сколько планировалось. Это исторический рекорд, поэтому надо увозить, чтобы ослабить давление этих запасов на внутренние цены», - рассказал он.
Египет отказался от российского зерна из-за высоких цен на последнем тендере, заявил ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru