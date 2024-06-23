Льготы, рост тарифов и фиктивные показатели: Чего ждать россиянам от ЖКХ с 1 июля
Специалисты в сфере ЖКХ утверждают, что долги россиян по оплате коммунальных услуг составляют от 800 млн до одного триллиона рублей.
С 1 июля россиян ждут как хорошие, так и плохие новости в сфере ЖКХ. Первые обусловлены предоставлением льгот для некоторых категорий граждан, а вот вторые связаны с повышением тарифов ЖКХ.
ОСВОБОДЯТ ОТ КОМИССИЙ
Ранее стало известно, что с 1 июля некоторые категории граждан России освободят от комиссий при оплате ЖКХ. Так, от банковских комиссий будут освобождены пенсионеры, лица с инвалидностью и ветераны боевых действий.
Нововведение также затронет россиян старше 18 лет, которые являются членами многодетных семей, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, либо участников ВОВ и ветеранов боевых действий. Эти категории граждан также освободят от уплаты пеней при несвоевременном внесении платы.
«Сейчас мы будем следить за тем, как это происходит. Потому что когда человек приходит в кассу с живыми деньгами, то все понятно: предъявляется удостоверение, и проценты не берут. Как это будет происходить при оплате онлайн, откровенно говоря, не очень понятно», - заметила в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
До этого также сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о предельной доле расходов россиян на оплату ЖКУ. Инициатива предполагала разработку единого федерального стандарта с максимально допустимой долей расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Для одиноких пенсионеров и многодетных семей такой лимит предусмотрен в размере 10%, а для прочих граждан – 15%.
ТАРИФЫ РАСТУТ
При этом с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в России в среднем повысят на 10%. По мнению доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, это связано с реакцией производителя услуг на изменения на рынке.
«В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах», - объяснил он в беседе с изданием «Прайм», напомнив, что стоимость услуг ЖКХ значимо не менялась с 2022 года.
При этом, по его словам, в каждом регионе действуют свои предельные нормы повышения. Так, максимальные показатели наблюдаются в Забайкальском крае (15%), а минимальные — в Хакасии (4%). В свою очередь в Москве тарифы могут вырасти на 11%, а в Санкт-Петербурге — на 10%. Гиринский также добавил, что тарифы на ЖКУ регулируют потребление электричества, воды, газа, но тарифы за содержание и ремонт жилья могут меняться в любое время в зависимости от решения местных властей или самих жителей.
Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН также рассказала об индексации тарифов ЖКУ в российских регионах, призвав граждан обращаться за субсидиями, в случае повышения стоимости услуг.
«Рост составит с июля от 4% до 15%. Меньше всего разрешили поднимать тарифы в Хакасии, больше всего в Забайкальском крае. Но это всего лишь «потолок», выше которого не может подняться региональная служба по тарифам. Многие регионы не используют полностью возможности для повышения, чтобы не расстраивать население. Кроме того, у нас в разных муниципалитетах и разных частях города может по-разному вырасти тариф, потому что разные источники теплоснабжения. В связи с повышением не устаю напоминать – если доля ваших расходов за ЖКУ превышает определенный региональный порог, то надо обращаться за субсидией. Пороги в регионах разные, в основном 22%, в Москве – 10%», - объяснила политик.
ДОЛГИ ТОЖЕ
Между тем, в России растут не только тарифы на услуги ЖКХ, но и долги россиян по ним. Так, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин в пресс-центре НСН рассказал, что общая задолженность россиян по ЖКХ составляет один триллион рублей, при этом около 45-50% из них приходится на управляющие организации.
«В последние несколько лет мы видим четкую закономерность: на сколько увеличиваются тарифы, на столько растет и общая задолженность. Население, как правило, платит с высокой степенью дисциплины: от 95% до 98% в зависимости от региона. Тем не менее, при такой высокой собираемости растет общий объем задолженности. В то же время за скобками остается задолженность управляющих организаций, неотключаемых потребителей, хозяйствующих субъектов. В определенных регионах это доходит до 40%, особенно по электричеству и по газу», - отметил специалист.
В свою очередь Светлана Разворотнева привела другие данные по задолженностям: 1,5 триллиона рублей, из которых 800 млн — это долги населения. При этом политик объяснила, что работу с долгами часто затрудняет конфиденциальность персональных данных.
«Сейчас закрытие доступа к персональными данным очень осложнило для поставщиков услуг судебные взыскания. Суды должны запрашивать данные плательщиков, но они это не делают в силу загрузки. В итоге многие просто не могут сформировать исковое заявление, потому что нет персональных данных должников. Может, где-то судебные приставы не очень хорошо занимаются взысканием, но это точно не относится к МОЭКу, он активно работает с долгами. Я наблюдала, как взыскивают долги с управляющих компаний – перед тем, как присудить задолженность, часть платят, и тут же начинают накапливать новую. Таких компаний несколько, они уже не работают в Москве», - заметила она.
ФИКТИВНЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ
В то же время, по словам Константина Крохина, сейчас фиктивные начисления оплаты за ЖКУ достигли тысячи процентов.
«Самая важная проблема в том, что 336-е постановление о моратории на проверки продолжает действовать. По сути мы столкнулись с тем, что из-за этого постановления надзорные органы, такие как жилищные инспекции, Роспотребнадзор, прокуратура часто отказывают в проведении проверок при необоснованном начисление платы за ЖКУ. Опасность не в повышении тарифов, индекс хотя бы понятен. Проблема в том, что совершенно нереальные объемы потребления начисляются на общедомовые нужды, электричество, воду, тепло. И есть нарушения с платой за содержание и текущий ремонт. В московском регионе, начиная с 2022 года, все надзорные органы отказываются проверять неправильные, незаконные приписки, когда не тариф повышают, а дают фиктивные данные по объемам потребления, не основанные на приборах учета. И это в разных районах столицы, есть жалобы и из других городов. Превышения составляют тысячи процентов! Это даже не в 2-3 раза, это в десятки раз рост. И когда люди обращаются во все возможные инстанции, им везде отказывают», - рассказал он в пресс-центре НСН.
Однако Светлана Разворотнева наоборот считает, что проблема с неправильными начислениями оплаты за ЖКУ в России преувеличена.
«Суд у нас должен принимать во внимание исполнение норм законодательства. Согласна, что основные переплаты граждан возникают не потому, что тариф слишком высок, а потому, что объем потребления зачастую чрезмерный. Но в послании президента появилась новая задача – повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, в том числе. Я надеюсь, что мы начнем бороться с переплатами, списаниями массы расходов на общедомовые нужды», - подчеркнула она в пресс-центре НСН.
До этого зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству сообщила НСН, что в ГД внесли законопроект, стандартизирующий отчетность управляющих компаний.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что до 2030 года на модернизацию ЖКХ будет направлено более 4,5 триллионов рублей.
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