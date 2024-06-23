Льготы, рост тарифов и фиктивные показатели: Чего ждать россиянам от ЖКХ с 1 июля

ОСВОБОДЯТ ОТ КОМИССИЙ

Ранее стало известно, что с 1 июля некоторые категории граждан России освободят от комиссий при оплате ЖКХ. Так, от банковских комиссий будут освобождены пенсионеры, лица с инвалидностью и ветераны боевых действий.

Нововведение также затронет россиян старше 18 лет, которые являются членами многодетных семей, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, либо участников ВОВ и ветеранов боевых действий. Эти категории граждан также освободят от уплаты пеней при несвоевременном внесении платы.

«Сейчас мы будем следить за тем, как это происходит. Потому что когда человек приходит в кассу с живыми деньгами, то все понятно: предъявляется удостоверение, и проценты не берут. Как это будет происходить при оплате онлайн, откровенно говоря, не очень понятно», - заметила в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.