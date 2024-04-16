«Заплатят расточители»: В России вводят дифференцированные тарифы на электроэнергию
В ряде регионов расточительные потребители электричества будут платить в два раза больше, депутаты по-прежнему спорят о положительном эффекте новой схемы расчетов.
Федеральная антимонопольная служба настаивает на скорейшем внедрении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения. С нового года в Россия начался переход на дифференцированную систему оплаты потребляемой электроэнергии для населения, суть которой заключается в том, что тариф зависит от объема потребления.
Эксперты отмечают, что новый подход позволяет обезопасить от переплат добросовестных потребителей, а также избежать перепотребления.
Механизм уже работает в 53 регионах и в ближайшее время должен распространиться на другие субъекты РФ. Механизм уже работает в 53 регионах и в ближайшее время должен распространиться на другие субъекты РФ.
Подобная схема оплаты также позволит бороться с майнерами, которые просто пользуются более дешевыми тарифами в определенных регионах.
Наиболее остро тема дифференцированного тарифа обсуждается в Иркутской области, где фермы по добыче криптовалюты устанавливают в жилых домах. Из-за этого в регионе участились аварийные отключения электроэнергии, увеличилось количество пожаров, связанных с работой майнингового оборудования.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области расточительные потребители электричества будут платить в два раза больше. Депутаты Заксобрания поддержали введение дифференцированных тарифов на электроэнергию. Стоимость киловатт/часа привязали к потреблению электричества – кто больше потребляет, тот больше платит. Так, для тех, кто потребляет свыше 10,9 тысячи кВт/ч в месяц стоимость киловатта увеличится до 5,39 рублей за кВт/ч.
Решение Заксобрания Новосибирской области ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию является странным, заявила зампред комитет Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с НСН. По ее словам, в большинстве регионов РФ идет избыточное потребление электроэнергии, но повышать тарифы нужно одинаково.
«Странные решения. Во всем мире во всех сферах чем больше люди покупают, тем меньше они платят, таким образом производители стимулируют граждан покупать больше, что актуально и для электроэнергетики. У нас в большинстве регионов, исключение составляет Московский регион, Краснодарский край и Крым, избыточное потребление электроэнергии и ее куда-то надо сбывать. Это возникает, когда промышленные предприятия переплачивают, якобы потому что не доплачивают граждане. Эта история сейчас практически ликвидируется, потому что Минэнерго поставило в начале этого года регионы перед выбором: либо они выравнивают тарифы для потребителей, либо доплачивают разницу. Знаю, что ряд регионов принял такие решения, в том числе кто-то повысил плату для граждан, а Новосибирская область пошла странным путем», – сказала Разворотнева.
Она также предположила, что Новосибирская область одобрила дифференцированные тарифы на электроэнергию, чтобы избавить бюджет от трат и как раз бороться с майнерами.
«Они придумывают меры, чтобы избавить бюджет от трат. В Новосибирской области достаточно дешевая электроэнергия, может быть они пытаются таким образом бороться с майнерами… Трудно представить, для чего они это делают, потому что потребление в жилом секторе ограничено теми мощностями, которые предоставляются. А если говорить про дополнительные мощности, то они оплачиваются отдельно», – резюмировала собеседница НСН.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что Минэнерго хочет предложить россиянам принять участие в снижении спроса на электроэнергию: в определенное время отключать бытовые приборы, что должно привести к разгрузке энергосистемы и уменьшению цен. Отмечается, что для этого придется перейти на тарифы коммерческих предприятий, которые в среднем на 34% выше цен для населения, получив взамен вознаграждение. Инициативу хотят проработать к 2025 году.
Предложение Минэнерго о переходе россиян на тарифы коммерческих предприятий по электроэнергии призвано увеличить прибыль, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
«Возможно, Минэнерго рассчитывает на то, что наиболее активно развивающиеся регионы, которые испытывают дефицит мощности, в первую очередь Московский регион, пойдут на это. Возможно, есть расчеты, связанные с новым строительством. Если говорить про потребление электроэнергии промышленностью, то здесь, несмотря на то, что у нас есть некоторый рост, все-таки трудно предположить, что у нас ударными темпами будут развиваться энергоемкие производства, которые потребуют очень много энергии», - добавил депутат.
Ближайшая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги запланирована на 1 июля, в 2023 году тарифы не менялись. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщала, что проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов коммунальных тарифов.
При этом в марте председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во время отчета представителей Счетной палаты перед депутатами российского парламента призвал контрольное ведомство проверить образование тарифов на отопление в российских регионах.
По его словам, тарифы на отопление в Москве значительно ниже, чем в регионах, притом, что доходы населения в столице значительно выше.
«Давайте попросим Счетную палату проанализировать тарифообразование, объективность тарифов, и сопоставим с доходами для того, чтобы сделать выводы со своей стороны», - предложил Володин.
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