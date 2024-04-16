«Заплатят расточители»: В России вводят дифференцированные тарифы на электроэнергию

Федеральная антимонопольная служба настаивает на скорейшем внедрении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения. С нового года в Россия начался переход на дифференцированную систему оплаты потребляемой электроэнергии для населения, суть которой заключается в том, что тариф зависит от объема потребления.

Эксперты отмечают, что новый подход позволяет обезопасить от переплат добросовестных потребителей, а также избежать перепотребления.

Механизм уже работает в 53 регионах и в ближайшее время должен распространиться на другие субъекты РФ. Механизм уже работает в 53 регионах и в ближайшее время должен распространиться на другие субъекты РФ.

Подобная схема оплаты также позволит бороться с майнерами, которые просто пользуются более дешевыми тарифами в определенных регионах.

Наиболее остро тема дифференцированного тарифа обсуждается в Иркутской области, где фермы по добыче криптовалюты устанавливают в жилых домах. Из-за этого в регионе участились аварийные отключения электроэнергии, увеличилось количество пожаров, связанных с работой майнингового оборудования.