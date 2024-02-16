«Счетчик на миллионы»: Госдума готовит ряд спорных законопроектов в сфере ЖКХ

Отмечается, что речь идет и о краткосрочных договорах аренды – на сутки или несколько дней. По словам депутатов, подобная инициатива направлена на соблюдение «прав и интересов соседей». Как будет контролироваться исполнение меры не уточняется.

Сегодня в России 75% квартир обеспечены приборами учета, не сдавать показатели невыгодно, так как платить в таком случае придется в три раза больше, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в беседе с НСН.

Очередную инициативу от депутатов профильного ведомства он назвал «анекдотом».

«Я думаю, что эту инициативу не примут. У нас счетчиками не обеспечены не более 25% помещений, 75% помещений счетчики имеют. Управляющие организации никогда не жаловались, что в сдающихся квартирах не сообщают показания. Потому что если человек не сдает показатели счетчика, оплата считается с коэффициентом 3 от норматива, это очень большие деньги, вы столько потребить воды не сможете. Сегодня без счетчика платить очень дорого! Это в три раза больше, чем человек может потребить. В отношении арендуемых квартир этой проблемы нет. Это касается больших квартир, в которых живут десять человек, а прописан там один человек, например. Но управляющая компания легко это может вычислить», - объяснил он.

Крохин добавил, что исполнение подобной инициативы никто даже не сможет контролировать.

ФИКТИВНЫЕ МИЛЛИОНЫ

При этом Крохин призвал Госдуму обратить внимание на более серьезные проблемы в отрасли. По его словам, только в Москве зафиксированы случаи фиктивных начислений за общедомовые нужды по воде в 4500%, дому приписывают десятки лишних миллионов рублей.

«На повестке дня очень серьезные вопросы, связанные с нарушением прав граждан при начислении тарифов. У нас есть случаи в Москве, когда зафиксировано фиктивных начислений в 4500% за общедомовые нужды по той же воде. Людям начисляют десятки миллионов рублей, ежегодно по 15 миллионов рублей лишних начислений в одном доме», - рассказал он.