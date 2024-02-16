«Счетчик на миллионы»: Госдума готовит ряд спорных законопроектов в сфере ЖКХ
В отрасли призывают навести порядок с управляющими организациями, которые обманывают граждан.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает в четыре раза, до 60 тысяч рублей, предельный размер платежей физических лиц за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), не требующих идентификации.
Сейчас предельный размер платежа, который не требует идентификации клиента-физлица, составляет 15 тысяч рублей.
Авторы инициативы объясняют это обычной формальностью на фоне роста цен. Юристы отрасли же подсвечивают «многомилионные» нарушения с платежками и требуют заняться управляющими компаниями.
ПОСТАВЯТ НА СЧЕТЧИК
15 февраля также стало известно, что депутаты возьмут под особый контроль съемные квартиры и запретят сдавать жилую площадь без приборов учета.
Отмечается, что речь идет и о краткосрочных договорах аренды – на сутки или несколько дней. По словам депутатов, подобная инициатива направлена на соблюдение «прав и интересов соседей». Как будет контролироваться исполнение меры не уточняется.
Сегодня в России 75% квартир обеспечены приборами учета, не сдавать показатели невыгодно, так как платить в таком случае придется в три раза больше, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в беседе с НСН.
Очередную инициативу от депутатов профильного ведомства он назвал «анекдотом».
«Я думаю, что эту инициативу не примут. У нас счетчиками не обеспечены не более 25% помещений, 75% помещений счетчики имеют. Управляющие организации никогда не жаловались, что в сдающихся квартирах не сообщают показания. Потому что если человек не сдает показатели счетчика, оплата считается с коэффициентом 3 от норматива, это очень большие деньги, вы столько потребить воды не сможете. Сегодня без счетчика платить очень дорого! Это в три раза больше, чем человек может потребить. В отношении арендуемых квартир этой проблемы нет. Это касается больших квартир, в которых живут десять человек, а прописан там один человек, например. Но управляющая компания легко это может вычислить», - объяснил он.
Крохин добавил, что исполнение подобной инициативы никто даже не сможет контролировать.
ФИКТИВНЫЕ МИЛЛИОНЫ
При этом Крохин призвал Госдуму обратить внимание на более серьезные проблемы в отрасли. По его словам, только в Москве зафиксированы случаи фиктивных начислений за общедомовые нужды по воде в 4500%, дому приписывают десятки лишних миллионов рублей.
«На повестке дня очень серьезные вопросы, связанные с нарушением прав граждан при начислении тарифов. У нас есть случаи в Москве, когда зафиксировано фиктивных начислений в 4500% за общедомовые нужды по той же воде. Людям начисляют десятки миллионов рублей, ежегодно по 15 миллионов рублей лишних начислений в одном доме», - рассказал он.
По его словам, проблема обострилась и в Подмосковье, где жителям некоторых домов начислили повышенные платежи за отопление, которого фактически не было в январе.
«Госдума и прокуратура не могут остановить этот произвол управляющих организаций. Отменили в 2022 году лимит в 5% на общедомовые нужды, теперь управляющие организации могут назначать любые цифры. Вторая проблема – это плата за отопление. Например, в Подмосковье в январе десятки городов были без отопления, просто катастрофа у нас была. И им выставили в феврале повышенные платежи за отопление, которого не было. А комитет Госдумы молчит», - добавил собеседник НСН.
До этот Росстат подсчитал, что в 2023 году тарифы на жилищные услуги выросли на 8,11%. К жилищным услугам относится оплата жилья в государственных и муниципальных фондах. При этом коммунальные услуги подорожали на 0,03%.
На 6,29% увеличилась плата за содержание и ремонт, на 5,19% - за услуги по эксплуатации. Взносы за капитальный ремонт выросли на 11,81%.
Следующая индексация коммунальных тарифов запланирована на 1 июля 2024 года.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников, пытаясь успокоить россиян, заявил, что индексация тарифов ЖКХ в РФ последние годы ощутимо отстает от инфляции. С другой стороны, он признал, что ЖКХ как отрасль недополучает ресурсы.
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