Юрист рассказал, у кого вырастут пенсии с 1 июня
После достижения гражданами возраста 80 лет размер фиксированной части их пенсии по старости удваивается: начиная с июня увеличение коснется тех, кто отметил 80-летие в мае. Об этом рассказал юрист Никита Ляховецкий в разговоре с AIF.Ru.
По его словам, повышенная пенсия придет уже в июне. Юрист отметил, что доплата равна 100% от фиксированной части пенсии, что в текущем году составляет 8 134 рубля. Таким образом, указал юрист, общая сумма вырастет до 16 269 рублей. Он напомнил, что для получения прибавки не нужно подавать заявлений, поскольку процесс происходит в автоматическом режиме.
Юрист также подчеркнул, что удвоение коснется только тех, кто получает страховую пенсию по старости. Правило не распространяется на лиц, которые получают страховую пенсию по инвалидности или в связи с потерей кормильца.
Кроме того, он отметил, что пенсии для пожилых граждан РФ, завершивших трудовую деятельность не позже апреля, также подвергнутся увеличению.
Ранее депутаты фракции ЛДПР предложили ввести досрочную пенсию для педагогов среднего профессионального образования. Авторы инициативы считают, что норма о праве на досрочное пенсионное обеспечение граждан, которые не менее 25 лет осуществляли педагогическую деятельность в организациях для детей, устарела, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией генерала Попова
- Росгвардия задержала в ДНР семь подозреваемых в пособничестве ВСУ
- Хирург Березовский: купание в реках чревато заражением гепатитом A
- В Ереване задержали 240 участников акций протеста
- Юрист рассказал, у кого вырастут пенсии с 1 июня
- Врач предупредила о возможных проблемах с сердцем из-за купания в холодной воде
- СМИ: Янковский и Кологривый сыграют в адаптации «Сверхъестественного»
- SpaceX: Четвертые летные испытания системы Starship состоятся 5 июня
- Евро на Мосбирже опустился ниже 96 рублей впервые с 30 января
- Два россиянина похитили 11,5 млн рублей при махинациях с «Пушкинскими картами»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru