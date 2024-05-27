Юрист рассказал, у кого вырастут пенсии с 1 июня

По его словам, повышенная пенсия придет уже в июне. Юрист отметил, что доплата равна 100% от фиксированной части пенсии, что в текущем году составляет 8 134 рубля. Таким образом, указал юрист, общая сумма вырастет до 16 269 рублей. Он напомнил, что для получения прибавки не нужно подавать заявлений, поскольку процесс происходит в автоматическом режиме.

Юрист также подчеркнул, что удвоение коснется только тех, кто получает страховую пенсию по старости. Правило не распространяется на лиц, которые получают страховую пенсию по инвалидности или в связи с потерей кормильца.

Кроме того, он отметил, что пенсии для пожилых граждан РФ, завершивших трудовую деятельность не позже апреля, также подвергнутся увеличению.

Ранее депутаты фракции ЛДПР предложили ввести досрочную пенсию для педагогов среднего профессионального образования. Авторы инициативы считают, что норма о праве на досрочное пенсионное обеспечение граждан, которые не менее 25 лет осуществляли педагогическую деятельность в организациях для детей, устарела, передает «Радиоточка НСН».

