«Виноваты тарифы»: Поставщики коммунальных услуг страдают от нехватки средств
Коммунальные предприятия, как правило, не имеют достаточно средств на ремонт своей инфраструктуры, рассказал НСН исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Сергей Сохранов.
Вместо ужесточения штрафов нужно предоставить ресурсоснабжающим организациям (РСО) инфраструктуру для нормальной поставки коммунальных ресурсов. Об этом в беседе с НСН заявил исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Сергей Сохранов.
В июне заработает закон об ужесточении ответственности РСО за предоставление некачественных услуг ЖКХ. Федеральное собрание РФ приняло поправки, которые устанавливают двухступенчатую систему санкций для РСО. За первое нарушение норм предлагается установить штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — для юрлиц. При повторном нарушении должностным лицам грозят штрафы до 30 тысяч рублей, а юрлицам – до 100 тысяч. Сохранов объяснил, что иногда поставщики коммунальных услуг просто не имеют возможности предоставить потребителям коммунальные услуги в полном объеме.
«Как правило, РСО являются исполнителями услуг, которые несут ответственность за качество коммунального ресурса и за срыв сроков подачи. Это регулируется постановлением правительства. Но с другой стороны, есть реальное положение дел. Например, есть еще санитарные нормы и правила, которые определяют предельные допустимые отклонения по качеству ресурсов. Нередки случаи, когда в том или ином муниципалитете просто физически невозможно предоставить коммунальные услуги нормального качества, например, водоснабжение. Потому что условия в регионе и инфраструктура изношена, не приспособлена или просто отсутствует», - объяснил Сохранов.
Директор ЖКХ «Контроль» также отметил, что часто РСО находятся в убыточном состоянии и не могут произвести ремонт своих инженерных сетей.
«Чтобы РСО смогла отремонтировать свои коммунально-инженерные сети, требуется вливание значительных средств. Большая часть коммунальных предприятий убыточная, потому что существующие тарифы ЖКХ сдерживаются. Поэтому нынешние тарифы не позволяют обеспечить РСО достаточной экономической базой. При этом собственники обычно исправные плательщики, а чаще всего просрочивают платежи государственные, оборонные и муниципальные предприятия», - подытожил Сохранов.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский предупредил о повышении стоимости услуг ЖКХ в среднем на 10% с 1 июля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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