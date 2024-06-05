«Виноваты тарифы»: Поставщики коммунальных услуг страдают от нехватки средств

В июне заработает закон об ужесточении ответственности РСО за предоставление некачественных услуг ЖКХ. Федеральное собрание РФ приняло поправки, которые устанавливают двухступенчатую систему санкций для РСО. За первое нарушение норм предлагается установить штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — для юрлиц. При повторном нарушении должностным лицам грозят штрафы до 30 тысяч рублей, а юрлицам – до 100 тысяч. Сохранов объяснил, что иногда поставщики коммунальных услуг просто не имеют возможности предоставить потребителям коммунальные услуги в полном объеме.

«Как правило, РСО являются исполнителями услуг, которые несут ответственность за качество коммунального ресурса и за срыв сроков подачи. Это регулируется постановлением правительства. Но с другой стороны, есть реальное положение дел. Например, есть еще санитарные нормы и правила, которые определяют предельные допустимые отклонения по качеству ресурсов. Нередки случаи, когда в том или ином муниципалитете просто физически невозможно предоставить коммунальные услуги нормального качества, например, водоснабжение. Потому что условия в регионе и инфраструктура изношена, не приспособлена или просто отсутствует», - объяснил Сохранов.