СМИ: Россияне смогут отказаться от бумажных платежек за ЖКУ
Госдума может поддержать законопроект законодательного собрания Краснодарского края с поправками в Жилищный кодекс, предлагающий изменить способ информирования граждан об оплате за жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишут Известия.
Документ был внесен в нижнюю палату парламента в марте за подписью спикера краевого заксобрания Юрия Бурлачко. Авторы законопроекта привели в пояснительной записке расчеты с растущими расходами на бумажные платежки за ЖКУ: по данным административно-хозяйственных расходов регионального оператора, в 2023 году стоимость агентских услуг выросла до 75 млн (с 31,3 млн в 2021-м). На текущий год на эти цели потребуется уже 100 млн рублей. По данным авторов инициативы, она поможет сохранить лесные насаждения.
Документ одобрила комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав. В заключении парламентариев отмечается, что проект направлен на создание условий для оплаты за ЖКУ и капремонт альтернативным способом — получением документов в электронной форме. Как указали в Госдуме, документ решает проблему несовпадения места проживания гражданина с адресом помещения, за содержание которого он получает счет, и поспособствует экономии бюджетных средств в регионах.
Также в Думе обратили внимание, что инициатива соответствует судебным решениям, принятым ранее, в частности, постановлению пленума Верховного суда, который исключает возложение на потребителя коммунальных услуг обязанности получать платежный документ только в бумажном либо исключительно электронном виде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru