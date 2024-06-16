СМИ: С 1 июля некоторых россиян освободят от комиссий при оплате ЖКХ
С 1 июля пять категорий граждан России смогут меньше платить за жилищно-коммунальные услуги, сообщает «Прайм».
От банковских комиссий освободят пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, гражданах старше 18 лет, входящих в состав многодетной семьи членах семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Данные категории россиян также будут освобождены от уплаты пеней при несвоевременном внесении платы.
Тем временем, тарифы на услуги ЖКХ в России повысят в среднем на 10% с 1 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru