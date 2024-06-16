СМИ: С 1 июля некоторых россиян освободят от комиссий при оплате ЖКХ

С 1 июля пять категорий граждан России смогут меньше платить за жилищно-коммунальные услуги, сообщает «Прайм».

Около половины сетей ЖКХ заменят в РФ при модернизации отрасли до 2030 года

От банковских комиссий освободят пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, гражданах старше 18 лет, входящих в состав многодетной семьи членах семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Данные категории россиян также будут освобождены от уплаты пеней при несвоевременном внесении платы.

Тем временем, тарифы на услуги ЖКХ в России повысят в среднем на 10% с 1 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЖКХ

Горячие новости

Все новости

партнеры