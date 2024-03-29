«Без поддержки никак»: До 2030 года в России необходимо заменить 800 тысяч лифтов
Обновление лифтов в регионах страны невозможно без дополнительного федерального финансирования, рассказал НСН Алексей Захаров.
Более 800 тысяч лифтов в России сегодня нуждаются в замене, решить эту проблему можно лишь с помощью федерального бюджета, заявил в интервью НСН первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты обратились к правительству с предложением принять меры по замене в жилых домах лифтов, износ которых в ряде регионов составляет более 50%. В Госдуме со ссылкой на данные Минстроя отметили, что в эксплуатации находятся более 600 тысяч лифтов, износ которых в некоторых субъектах составляет более 50%. Захаров подтвердил, что эта проблема заслуживает особого внимание со стороны правительства.
«Неоднократно били тревогу, что необходимы меры поддержки. Сначала в 2020 году был заметный рост цен на металл, потом пандемия, санкции. В итоге лифт возрос в цене примерно в два раза. Единичные регионы собирают взносы на социальный ремонт в достаточном объеме. В России уже учтено и зарегистрировано примерно 570 тысяч, еще порядка 150 тысяч будет зарегистрировано, поскольку Ростехнадзор ужесточает контроль. Лифты, которые отработали 25 лет тоже надо менять. Ремонт не приведет их в надлежащее состояние, требования по безопасности поднялись. Таких лифтов в России еще примерно 100 тысяч. Это большая цифра, в фонде капремонта не хватает половины суммы. Важно, чтобы государство оказывало помощь из федерального бюджета, стимулируя и бюджеты региональные», - сказал он.
По словам собеседника НСН, в соответствии с действующим техрегламентом завершить замену лифтов необходимо до февраля 2025 года, однако с учетом объема работ сделать это удастся лишь к 2030 году. При этом на замену лифтов одном девятиэтажном доме потребуется до пяти миллионов рублей, уточнил эксперт.
«В условной девятиэтажке обычно четыре лифта. Если до 2020 года на их замену требовалось до двух миллионов рублей, то сейчас такие работы будут стоить более трех миллионов. В отдельных регионах сумма может доходить и до пяти миллионов. Но также нужно решить вопрос с нормативным сроком. Сейчас нас технический регламент ограничивает февралем 2025 года. Текущий объем к этому времени заменить не получится, в лучшие 2018-2019 годы удавалось менять 18 тысяч лифтов. Каждый год общее число лифтов увеличивается на 10-15 тысяч, значит, нужно поднимать планку замен до 25 тысяч в год. Главное же сделать, а не отчитаться. С должным финансированием и все бы напряглись – к 2030 году все реально. Промышленность в состоянии выдавать до 50 тысяч лифтов в год. Не хватает денег и квалифицированных рабочих кадров», - заключил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что все больше многоквартирных домов в России в ближайшее время будут оставаться без лифтов из-за низкого взноса на капитальный ремонт. В разговоре с «Радиоточкой НСН» она также назвала ситуацию в коммунальной инфраструктуре критической.
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