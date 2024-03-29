«Без поддержки никак»: До 2030 года в России необходимо заменить 800 тысяч лифтов

По словам собеседника НСН, в соответствии с действующим техрегламентом завершить замену лифтов необходимо до февраля 2025 года, однако с учетом объема работ сделать это удастся лишь к 2030 году. При этом на замену лифтов одном девятиэтажном доме потребуется до пяти миллионов рублей, уточнил эксперт.

«В условной девятиэтажке обычно четыре лифта. Если до 2020 года на их замену требовалось до двух миллионов рублей, то сейчас такие работы будут стоить более трех миллионов. В отдельных регионах сумма может доходить и до пяти миллионов. Но также нужно решить вопрос с нормативным сроком. Сейчас нас технический регламент ограничивает февралем 2025 года. Текущий объем к этому времени заменить не получится, в лучшие 2018-2019 годы удавалось менять 18 тысяч лифтов. Каждый год общее число лифтов увеличивается на 10-15 тысяч, значит, нужно поднимать планку замен до 25 тысяч в год. Главное же сделать, а не отчитаться. С должным финансированием и все бы напряглись – к 2030 году все реально. Промышленность в состоянии выдавать до 50 тысяч лифтов в год. Не хватает денег и квалифицированных рабочих кадров», - заключил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что все больше многоквартирных домов в России в ближайшее время будут оставаться без лифтов из-за низкого взноса на капитальный ремонт. В разговоре с «Радиоточкой НСН» она также назвала ситуацию в коммунальной инфраструктуре критической.

