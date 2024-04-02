Власти хотят узаконить допуск коммунальщиков в квартиры в случае аварии

«Я считаю, что нужно добавлять ко второму чтению пункт про обязанность допускать представителей управляющих организаций, если в диспетчерскую поступил сигнал о коммунальной аварии. Если сейчас кто-то заливает соседей, хозяина нет, а службы попасть не могут. Они должны обращаться в суд и ждать несколько месяцев, что, конечно, уже не поможет. В экстренных ситуациях нужно все решать гораздо быстрее», - объяснила она.

Также депутат рассказала, почему сегодня не обсуждается вопрос установки индивидуальных газоанализаторов с автоматическим отключением.

«Что касается индивидуальных газоанализаторов с автоматическим отключением, такой пункт даже не предлагался. Потому что это другая история. И самое главное – за чей счет они будут устанавливаться? Это правильная мера, но она не для этого закона. Установка газоанализатора – это создание нового оборудования, что делать без разрешения собственника нельзя. Надо решать, кто будет содержать, то есть не только, за чей счет установить. Тут целый комплекс проблем», - добавила она.

В России 1 апреля вступил в силу закон, упрощающий процесс перепланировки квартир, сообщил ранее глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, передает «Радиоточка НСН».

