Власти хотят узаконить допуск коммунальщиков в квартиры в случае аварии
Светлана Разворотнева заявила НСН, что сегодня попасть в квартиру, где случилась та или иная авария, никто не имеет права, а хозяин может быть в отъезде.
В России необходимо сделать обязательным допуск представителей управляющих организаций в квартиры, если в диспетчерскую поступил сигнал о коммунальной аварии, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в интервью НСН.
Госдума сегодня рассмотрит законопроект о штрафах за недопуск газовщиков в дома. Речь идет о сумме до 2 млн рублей. Максимальное наказание хотят установить за невыполнение требований по газовому обслуживанию в случае аварии и угрозы жизни. Разворотнева законопроект поддержала и предложила расширить полномочия специалистов.
«Я считаю, что нужно добавлять ко второму чтению пункт про обязанность допускать представителей управляющих организаций, если в диспетчерскую поступил сигнал о коммунальной аварии. Если сейчас кто-то заливает соседей, хозяина нет, а службы попасть не могут. Они должны обращаться в суд и ждать несколько месяцев, что, конечно, уже не поможет. В экстренных ситуациях нужно все решать гораздо быстрее», - объяснила она.
Также депутат рассказала, почему сегодня не обсуждается вопрос установки индивидуальных газоанализаторов с автоматическим отключением.
«Что касается индивидуальных газоанализаторов с автоматическим отключением, такой пункт даже не предлагался. Потому что это другая история. И самое главное – за чей счет они будут устанавливаться? Это правильная мера, но она не для этого закона. Установка газоанализатора – это создание нового оборудования, что делать без разрешения собственника нельзя. Надо решать, кто будет содержать, то есть не только, за чей счет установить. Тут целый комплекс проблем», - добавила она.
В России 1 апреля вступил в силу закон, упрощающий процесс перепланировки квартир, сообщил ранее глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, передает «Радиоточка НСН».
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