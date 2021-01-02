Ковид-паспорт раздора. Как новый документ повлияет на будущее россиян

Эксперты в эфире НСН предположили, как изменят ковид-паспорта жизнь российского общества.

На сайте госуслуг с 1 января начал работать сервис по оформлению сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«С 1 января … на сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошёл вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса», - цитирует главу ведомства РИА Новости.

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Уже сегодня авиакомпании требуют справки об отсутствии коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании. Предполагается, что ковид-паспорт даст его владельцу более широкие права для путешествий, например, чем остальным. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил,что так называемые COVID-паспорта будут введены для безопасных путешествий уже в 2021 году. Они станут «новой реальностью», к которой люди быстро привыкнут, отметил он в эфире телеканала «Россия 24», .

По словам Дмитриева, все страны будут вводить подобные методы проверки в разное время, однако это "безусловно" будет работать на перелетах на самолетах. По мнению Дмитриева, для путешествий будут введены либо системы тестирования, либо вакцинные паспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

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Категорически против введения так называемых «ковидных паспортов» выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Эту идею она отнесла к «области антиутопии».

«Устраивать такого рода дискриминацию граждан, делить их на граждан с разными правами - конечно, это недопустимо», - заявила спикер Совфеда.

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Ее позицию поддержала зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко. В эфире НСН она рассказала, почему в новом документе нет необходимости.

«Факт проведения вакцинации в России фиксируется в медучреждении, а также выдаётся справка о том, когда и какая сделана прививка. При этом, по каждой прививке вписываются название вакцины, её серия и номер, срок годности, введенная доза, степень разведения «сухой» вакцины. Каждая запись заверяется подписью врача и печатью лечебного учреждения, без которых сертификат недействителен. Поэтому делать каких-то отдельных документов по новой коронавирусной инфекции нет необходимости. Сертификат просто надо было модернизировать и сделать электронным», - отметила сенатор.

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Ранее идею введения спецпаспортов с отметками о прививке от COVID-19 также раскритиковал политолог НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. По его мнению, создание таких документов чревато нарушением прав человека и противоречит добровольности вакцинации.

Тем не менее, сервис по оформлению ковид-паспортов уже начал работать на портале госуслуг. Можно предположить, что документ легко станет частью системы сбора данных о россиянах и их управления методом кнута и пряника, как уже внедренная с Москве весной 2021 года система спецпропусков по QR-кодам. Однако, в политике об этом не принято громко говорить.

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