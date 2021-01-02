Ковид-паспорт раздора. Как новый документ повлияет на будущее россиян

На сайте госуслуг с 1 января начал работать сервис по оформлению сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«С 1 января … на сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошёл вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса», - цитирует главу ведомства РИА Новости.