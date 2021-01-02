Ковид-паспорт раздора. Как новый документ повлияет на будущее россиян
Эксперты в эфире НСН предположили, как изменят ковид-паспорта жизнь российского общества.
На сайте госуслуг с 1 января начал работать сервис по оформлению сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«С 1 января … на сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошёл вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса», - цитирует главу ведомства РИА Новости.
Уже сегодня авиакомпании требуют справки об отсутствии коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании. Предполагается, что ковид-паспорт даст его владельцу более широкие права для путешествий, например, чем остальным. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил,что так называемые COVID-паспорта будут введены для безопасных путешествий уже в 2021 году. Они станут «новой реальностью», к которой люди быстро привыкнут, отметил он в эфире телеканала «Россия 24», .
По словам Дмитриева, все страны будут вводить подобные методы проверки в разное время, однако это "безусловно" будет работать на перелетах на самолетах. По мнению Дмитриева, для путешествий будут введены либо системы тестирования, либо вакцинные паспорта. Об этом сообщает РИА Новости.
Категорически против введения так называемых «ковидных паспортов» выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Эту идею она отнесла к «области антиутопии».
«Устраивать такого рода дискриминацию граждан, делить их на граждан с разными правами - конечно, это недопустимо», - заявила спикер Совфеда.
Ее позицию поддержала зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко. В эфире НСН она рассказала, почему в новом документе нет необходимости.
«Факт проведения вакцинации в России фиксируется в медучреждении, а также выдаётся справка о том, когда и какая сделана прививка. При этом, по каждой прививке вписываются название вакцины, её серия и номер, срок годности, введенная доза, степень разведения «сухой» вакцины. Каждая запись заверяется подписью врача и печатью лечебного учреждения, без которых сертификат недействителен. Поэтому делать каких-то отдельных документов по новой коронавирусной инфекции нет необходимости. Сертификат просто надо было модернизировать и сделать электронным», - отметила сенатор.
Ранее идею введения спецпаспортов с отметками о прививке от COVID-19 также раскритиковал политолог НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. По его мнению, создание таких документов чревато нарушением прав человека и противоречит добровольности вакцинации.
Тем не менее, сервис по оформлению ковид-паспортов уже начал работать на портале госуслуг. Можно предположить, что документ легко станет частью системы сбора данных о россиянах и их управления методом кнута и пряника, как уже внедренная с Москве весной 2021 года система спецпропусков по QR-кодам. Однако, в политике об этом не принято громко говорить.
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