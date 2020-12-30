Политолог раскритиковал идею ковид-паспортов
Введение спецпаспортов с отметками о прививке от COVID-19 чревато нарушением прав человека, сказал политолог НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.
По его словам, это противоречит добровольности вакцинации и может стать поводом для обращения в суд. Речь должна вестись о справке, которая дает преимущества, но не сокращает базовые права.
Как передает «Радио1», Матвейчев предложил на основании этой справки клиенту авиакомпаний разрешить сидеть в салоне без маски и перчаток, но не отказывать ему в праве на полет без прививки.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что россияне, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить паспорт вакцинированного. По его словам, такую функцию планируется ввести с января 2021 года на сайте госуслуг. Министр уточнил, что паспорт можно будет получить в автоматическом режиме через личный кабинет.
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