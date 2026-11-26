По её словам, сотрудники этих предприятий «могут и должны быть привлечены к уголовной ответственности».

«Мы никого не пугаем. Просто напоминаем об ответственности, которую несет каждый, кто так или иначе пытается сохранить агонизирующий режим на Банковой», - заключила дипломат.

Ранее Захарова пообещала «испепеляющий ответ» на агрессию против Калининграда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».