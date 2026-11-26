В МИД назвали законными целями сотрудников компаний, участвующих в атаках на РФ
Сотрудники зарубежных оборонных компаний, помогающих Киеву в атаках против РФ, являются законными военными целями. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По её словам, сотрудники этих предприятий «могут и должны быть привлечены к уголовной ответственности».
«Мы никого не пугаем. Просто напоминаем об ответственности, которую несет каждый, кто так или иначе пытается сохранить агонизирующий режим на Банковой», - заключила дипломат.
Ранее Захарова пообещала «испепеляющий ответ» на агрессию против Калининграда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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