В Центре Гамалеи поддержали введение «COVID-паспортов»
Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал введение «COVID-паспортов», назвав их «правильной вещью».
В интервью телеканалу «Россия-24» учёный рассказал, что подобные документы необходимо ввести вместе с началом вакцинации.
По словам Гинцбурга, вакцинируемые должны иметь COVID-паспорт, который подтверждает, что гражданин прошёл вакцинацию и на определённое время защищён от возможного заражения COVID-19.
Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. По словам Гинцбурга, до конца года прививку получат около 1,5 миллионов россиян.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 018 / сут.
Умерли
53 659+563 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+27 397 / сут.
- В Центре Гамалеи поддержали введение «COVID-паспортов»
- СМИ сообщили о задержании экс-министра ЖКХ Ростовской области
- Лукашенко заявил, что не будет делать прививку от коронавируса
- В Москве ученики 6-11 классов могут вернуться в школы после новогодних праздников
- Байден обратился к американцам с рождественской речью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru