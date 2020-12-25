В Центре Гамалеи поддержали введение «COVID-паспортов»

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал введение «COVID-паспортов», назвав их «правильной вещью».

В интервью телеканалу «Россия-24» учёный рассказал, что подобные документы необходимо ввести вместе с началом вакцинации.

По словам Гинцбурга, вакцинируемые должны иметь COVID-паспорт, который подтверждает, что гражданин прошёл вакцинацию и на определённое время защищён от возможного заражения COVID-19.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. По словам Гинцбурга, до конца года прививку получат около 1,5 миллионов россиян.

