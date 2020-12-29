Глава РФПИ считает «ковид-паспорта» новой реальностью

По словам Дмитриева, все страны будут вводить подобные методы проверки в разное время, однако это "безусловно" будет работать на перелетах на самолетах. По мнению Дмитриева, для путешествий будут введены либо системы тестирования, либо вакцинные паспорта.

По мнению Дмитриева, такие меры сейчас выглядят странными, однако это новая реальность, к которой все привыкнут в течение года, и "никто не будет задавать вопросы". Он напомнил, что вакцинированные люди значительно меньше рискуют своим здоровьем.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила категорически против введения "ковидных паспортов". По ее словам, эта мера "из области антиутопии", которая приведет к дискриминации граждан, поэтому в ней нет необходимости. Председатель Совфеда в числе основных достижений России в борьбе с пандемией назвала увеличение объемов тестирования.

