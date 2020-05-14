Вакцина от коронавируса: сценарий военный или полицейский?

С благодарностью за вклад в борьбу с коронавирусом выступил президент Владимир Путин к российским ученым-генетикам. На совещании по вопросам развития генетических технологий глава государства отметил, что их исследования помогают создавать тесты и вакцину от новой инфекции. Обращаясь к руководителю научного центра Росздравнадзора «Вектор», Путин призвал его подумать об авторском праве на вакцину, которая, как ожидается, будет зарегистрирована уже в сентябре. Директор «Вектора» рассказал, что завершены лабораторные испытания прототипов вакцины на чувствительных животных, определены три перспективных препарата, которые сейчас проходят доклинические исследования готовой лекарственной формы. В июле эта работа будет завершена, и начнутся клинические исследования на 300 добровольцах, - рассказал руководитель центра.

После исследования на здоровых добровольцах испытания вакцины проведут на врачах и соцработниках, которые контактируют с больными коронавирусом, - сообщил на совещании с президентом глава частной компании, которая также занимается разработкой вакцины от COVID-19. В случае успешного испытания на здоровых добровольцах, ученые планируют расширить клинические испытания на людях, которые входят в группу риска, связанную с их профессиональной деятельностью.

Вакцины еще нет, но возможные варианты ее применения уже обсуждаются. Предположение о том, что применение прививки начнется уже ближайшей осенью или в начале зимы, высказал академик РАН Сергей Колесников. По его словам, которые приводит «Парламентская газета», вакцинация от коронавируса в России может пойти по так называемому «военному пути». Смысл такого подхода, который, как правило, применяют в условиях чрезвычайной ситуации, в том, что прививочная кампания распространяется не на всех поголовно, а только на группы риска и тех, кто работает в очагах распространения инфекции. При этом академик Колесников допустил, что вакцина против коронавируса может попасть в национальный календарь прививок, тогда прививаться будет сто процентов населения.

В таком случае вакцинация пойдет по пути «полицейскому», благо вспышка коронавируса случилась как нельзя кстати для апробации системы тотального пропускного режима. Теперь в пропуск с QR-кодом можно будет зашить не только номера автомобилей и карт «Тройка», но и данные о прививках. Есть отметка о прививке – проходи, нет – твои проблемы. Детсад, школа, вузы, госслужба, кредиты, свобода перемещения по стране и вне ее, да хоть поход в магазин – все можно будет поставить в зависимость от наличия или отсутствия прививок. В этом случае – от прививки против коронавируса, который к тому моменту станет обычным сезонным заболеванием, как уже предсказывали специалисты в том числе Минздрава. В другом – от чего-то еще. В конце концов, степень лояльности можно оценивать не одними прививками.

Скажете – фантазии? Пока да. Но отнюдь не фантастика.

