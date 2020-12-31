Данные о прививках предложили вносить в паспорт

Он пояснил, что вопрос о безопасном перемещении людей внутри страны и в другие государства пока открыт, также не исключено повторение пандемий.

Автор инициативы полагает, что внесение медицинской информации в паспорт - это не затратный для бюджета способ документирования информации о прививках.

Общественник полагает, что в паспортах может быть информация не только о прививке от коронавируса, но и о прививках, которые необходимы для посещения некоторых стран, например от малярии или болезни Лайма.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы, передает RT.

