Данные о прививках предложили вносить в паспорт
Первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил вносить в паспорта россиян информацию о сделанных прививках. Соответствующее письмо он направил главе Минздрава Михаилу Мурашко.
Петров полагает, что такая информация должна содержаться как в российских паспортах, так и в заграничных, сообщает РИА Новости.
Он пояснил, что вопрос о безопасном перемещении людей внутри страны и в другие государства пока открыт, также не исключено повторение пандемий.
Автор инициативы полагает, что внесение медицинской информации в паспорт - это не затратный для бюджета способ документирования информации о прививках.
Общественник полагает, что в паспортах может быть информация не только о прививке от коронавируса, но и о прививках, которые необходимы для посещения некоторых стран, например от малярии или болезни Лайма.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+26 513 / сут.
Умерли
56 426+599 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+29 235 / сут.
- Данные о прививках предложили вносить в паспорт
- Эксперт обозначил последствия отключения РФ от платежной системы SWIFT
- В ЛНР поставят российскую вакцину «Спутник V»
- Меркель назвала 2020 год самым тяжелым за 15 лет
- Китай назвал проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив провокацией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru