Данные о прививках предложили вносить в паспорт

Первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил вносить в паспорта россиян информацию о сделанных прививках. Соответствующее письмо он направил главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Петров полагает, что такая информация должна содержаться как в российских паспортах, так и в заграничных, сообщает РИА Новости.

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Он пояснил, что вопрос о безопасном перемещении людей внутри страны и в другие государства пока открыт, также не исключено повторение пандемий.

Автор инициативы полагает, что внесение медицинской информации в паспорт - это не затратный для бюджета способ документирования информации о прививках.

Общественник полагает, что в паспортах может быть информация не только о прививке от коронавируса, но и о прививках, которые необходимы для посещения некоторых стран, например от малярии или болезни Лайма.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПаспортПрививка
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