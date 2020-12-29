В Совфеде выступили против паспортов вакцинированных от COVID-19
Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике в эфире НСН объяснила, почему Минздраву не стоит вводить отдельный документ для учета прививки от коронавируса.
Россияне, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить паспорт вакцинированного, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, такую функцию планируется ввести с января 2021 года на сайте госуслуг. Министр уточнил, что паспорт можно будет получить в автоматическом режиме через личный кабинет.
Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко в эфире НСН рассказала, почему в новом документе нет необходимости.
«Факт проведения вакцинации в России фиксируется в медучреждении, а также выдаётся справка о том, когда и какая сделана прививка. В любом медучреждении ведется внутренний учет прививок, и по желанию гражданина все они вписываются в сертификат, отражающий прививочную историю человека, который остаётся у него на руках. Напомню, что сертификат о прививках содержит абсолютно все сведения о введенных вакцинах и иммунных особенностях человека. При этом, по каждой прививке вписываются название вакцины, её серия и номер, срок годности, введенная доза, степень разведения «сухой» вакцины. Каждая запись заверяется подписью врача и печатью лечебного учреждения, без которых сертификат недействителен», - отметила сенатор.
Она подчеркнула, что в медучреждении и самом сертификате фиксируется вся вакцинация, в том числе и от COVID-19.
«Поэтому делать каких-то отдельных документов по новой коронавирусной инфекции нет необходимости. Сертификат просто надо было модернизировать и сделать электронным», - заключила Кусайко.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в введении паспортов для обладателей антител к COVID-19 и привившихся нет необходимости. По её словам, такая дискриминация и разделение граждан на категории с разными правами недопустима.
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