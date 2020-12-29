В Совфеде выступили против паспортов вакцинированных от COVID-19

«Факт проведения вакцинации в России фиксируется в медучреждении, а также выдаётся справка о том, когда и какая сделана прививка. В любом медучреждении ведется внутренний учет прививок, и по желанию гражданина все они вписываются в сертификат, отражающий прививочную историю человека, который остаётся у него на руках. Напомню, что сертификат о прививках содержит абсолютно все сведения о введенных вакцинах и иммунных особенностях человека. При этом, по каждой прививке вписываются название вакцины, её серия и номер, срок годности, введенная доза, степень разведения «сухой» вакцины. Каждая запись заверяется подписью врача и печатью лечебного учреждения, без которых сертификат недействителен», - отметила сенатор.



Она подчеркнула, что в медучреждении и самом сертификате фиксируется вся вакцинация, в том числе и от COVID-19.

«Поэтому делать каких-то отдельных документов по новой коронавирусной инфекции нет необходимости. Сертификат просто надо было модернизировать и сделать электронным», - заключила Кусайко.



Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в введении паспортов для обладателей антител к COVID-19 и привившихся нет необходимости. По её словам, такая дискриминация и разделение граждан на категории с разными правами недопустима.

