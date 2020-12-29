В России ввели «ковидные паспорта» для вакцинированных

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россияне, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить паспорт вакцинированного, сообщает ТАСС.

По словам главы Минздрава, такую функцию планируется ввести с январе 2021 года на сайте госуслуг. Мурашко уточнил, что паспорт можно будет получить в автоматическом режиме через личный кабинет.

Министр также напомнил, что в России в настоящее время работает ресурс, где учитываются данные всех пациентов, получивших вакцину от COVID-19.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что в введении паспортов для обладателей антител к COVID-19 и привившихся нет необходимости, сообщает РИА ФАН. По её словам, такая дискриминация и разделение граждан на категории с разными правами, недопустима.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусМинздрав
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры