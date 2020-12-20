Коронавирус-мутант атаковал Британию. Европа закрывает Ла-Манш

Вакцину от COVID-19 называют наиболее действенным средством в борьбе с коронавирусной инфекцией. При этом первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал условия, которые усложнят работу по ее созданию, если вирус мутирует.

«Если вирус мутирует и тем самым преодолеет популяционный иммунитет, как это делает каждый год вирус гриппа, то процесс создания вакцины нужно будет начать сначала, но это будет уже гораздо легче», - считает эксперт.

На фоне данных об увеличении скорости распространения коронавируса Европейские страны в ожидании вакцины от новой инфекции принимают решение о закрытии воздушных границ. В воскресенье это сделали власти ФРГ, Бельгии, Нидерландов, Австрии, Италии и Франции. Париж также решил прервать с Великобританией и железнодорожное сообщение. Израиль тоже рассматривает возможность немедленно закрыть пассажирам въезд из Великобритании, Дании и Южной Африки из-за нового типа коронавируса, который там обнаружили.

Ранее руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН дал личный прогноз насчет заграничных авиаперелетов. Он считает, что возобновления международного авиасообщения не произойдет до весны следующего года.

