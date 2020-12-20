Коронавирус-мутант атаковал Британию. Европа закрывает Ла-Манш

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Ученые в эфире НСН оценили опасность нового коронавируса, обнаруженного в Британии.
Новый штамм коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, выявленный на юго-востоке и востоке Великобритании, может распространяться на 70% быстрее, чем уже привычный COVID-19. Такое заявление сделал премьер-министр Британии Борис Джонсон во время пресс-конференции.
«Нет свидетельств того, что он приводит к более тяжёлому течению болезни или более высокой смертности, но кажется, что он действительно может распространяться гораздо быстрее... Первые исследования показывают, что новый вариант... может быть на 70% более заразным, чем первоначальный тип», — цитирует Джонсона RT.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что мутация — нормальное явление для коронавируса.
«Мутации обнаруживают постоянно — это небольшие точечные мутации в структуре вируса, они по сути ни на что не влияют. Основной фактор агрессии вируса — так называемый spike-протеин, который находится в его оболочке. Он как раз и не мутирует по простой причине: если этот ген мутирует, то вирус потеряет способность подсоединяться к клеткам человека», — отметил врач.
Новый, более заразный, штамм коронавируса вслед за Великобританией обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. По словам эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии ван Керкхове, новый вид инфекции распространился во многих странах мира. Об этом она заявила в интервью телеканала BBC.
Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что ее специалисты изучат новый штамм коронавируса из Великобритании и будут информировать о результатах работы и характеристиках инфекции.
«Мы тесно контактируем с официальными лицами Великобритании по поводу нового типа COVID-19. Они продолжат делиться информацией и результатами анализа и текущих исследований», - сообщается в официальном Twitter организации.
Вакцину от COVID-19 называют наиболее действенным средством в борьбе с коронавирусной инфекцией. При этом первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал условия, которые усложнят работу по ее созданию, если вирус мутирует.
«Если вирус мутирует и тем самым преодолеет популяционный иммунитет, как это делает каждый год вирус гриппа, то процесс создания вакцины нужно будет начать сначала, но это будет уже гораздо легче», - считает эксперт.
На фоне данных об увеличении скорости распространения коронавируса Европейские страны в ожидании вакцины от новой инфекции принимают решение о закрытии воздушных границ. В воскресенье это сделали власти ФРГ, Бельгии, Нидерландов, Австрии, Италии и Франции. Париж также решил прервать с Великобританией и железнодорожное сообщение. Израиль тоже рассматривает возможность немедленно закрыть пассажирам въезд из Великобритании, Дании и Южной Африки из-за нового типа коронавируса, который там обнаружили.
Ранее руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН дал личный прогноз насчет заграничных авиаперелетов. Он считает, что возобновления международного авиасообщения не произойдет до весны следующего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru