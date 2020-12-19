В ЮАР выявили новую разновидность коронавируса

«Мы организовали брифинг сегодня, чтобы объявить, что наши генетики здесь, в Южной Африке, обнаружили разновидность вируса SARS-CoV-2, пока названную 501.V2», — написал в своем Twitter министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе.

Вирус 501.V2 чаще поражает молодых люде и приводит этих пациентов к критическому состоянию, пишет Газета.ru.

Ранее генеральный директор ВЦИОМ Евгений Федоров в эфире НСН заявил, что запретов недостаточно, чтобы остановить COVID-19.

«Все-таки запреты – явно недостаточная мера. Нужно какое-то настоящее средство борьбы, и пока все надежды возлагаются на вакцину. Вакцинация началась, но пока прививаются немногие. Хотя среди них мы уже видим настоящих VIP-персон: режиссер Оливер Стоун привился вакциной «Спутник V». Надеюсь, он будет не последним представителем мирового шоу-бизнеса, кто сделает такой шаг. Потому что угроза не снижается, даже президент Франции Эммануэль Макрон заразился», – прокомментировал он для НСН.



