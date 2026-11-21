Никитин: Тарифы на перевозку детей в такси отрегулируют законом
Возможность взимать дополнительную плату за поездки с детьми в такси в России планируют ограничить на законодательном уровне. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Никитин уточнил, что Министерство транспорта совместно с депутатами Госдумы уже подготовило необходимый пакет поправок для решения этой проблемы. Ожидается, что в ближайшие несколько месяцев данный документ будет вынесен на публичное обсуждение.
Ранее, в сентябре, Минтранс отчитался об утверждении дорожной карты по повышению доступности такси для семей с детьми, подготовленной вместе с компанией «Яндекс». План предполагает увеличение числа машин, оборудованных детскими автокреслами, а также специальное обучение водителей. Кроме того, в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске уже проходит пилотный проект, в рамках которого многодетным семьям предоставляются скидки на поездки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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