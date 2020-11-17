Мутация - это нормально. Иммунолог назвал два способа справиться с COVID-19

В Сибири появился коронавирус-мутант, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В пресс-службе ведомства добавили, что речь идет не об исключительном для Сибирского региона случае, а о, вероятно, мутации, уже распространенной за рубежом.

Она также сообщила, что Россия занимает 62-е место в мире по уровню заболеваемости, который определяется в расчете на 100 тысяч населения. А по уровню смертности от коронавирусной инфекции, по ее словам, Россия на 100-м месте.



Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что мутация — нормальное явление для коронавируса.



«Мутации обнаруживают постоянно — это небольшие точечные мутации в структуре вируса, они по сути ни на что не влияют. Основной фактор агрессии вируса — так называемый spike-протеин, который находится в его оболочке. Он как раз и не мутирует по простой причине: если этот ген смутирует, то вирус потеряет способность подсоединяться к клеткам человека», — отметил врач.



Прокомментировал эксперт и данные о смертности от COVID-19 в России.



«Летальность считается по-разному. Классика жанра — по так называемым законченным случаям. В ежедневной статистике у нас есть количество людей выздоровевших и умерших. Если одно с другим сложить и вычислить процент умерших от общего — это летальность по законченным случаям. По официальным отчетам, она составляет 2.25%. Она несколько ниже, чем европейская», — подтвердил аллерголог-иммунолог.



Но подсчеты и анализ Болибок предлагает отложить до конца года. По его словам, важно будет учесть избыточную смертность по итогам 2020-го — и эти цифры сравнивать с европейскими.



Растущую заболеваемость в России иммунолог объясняет несоблюдением мер по изоляции и использованию средств зашиты. Изменить динамику, по его мнению, способны два пути.