Мутация - это нормально. Иммунолог назвал два способа справиться с COVID-19
Врач аллерголог-иммунолог оценил в эфире НСН опасность коронавируса-мутанта из Сибири.
В Сибири появился коронавирус-мутант, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В пресс-службе ведомства добавили, что речь идет не об исключительном для Сибирского региона случае, а о, вероятно, мутации, уже распространенной за рубежом.
Она также сообщила, что Россия занимает 62-е место в мире по уровню заболеваемости, который определяется в расчете на 100 тысяч населения. А по уровню смертности от коронавирусной инфекции, по ее словам, Россия на 100-м месте.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что мутация — нормальное явление для коронавируса.
«Мутации обнаруживают постоянно — это небольшие точечные мутации в структуре вируса, они по сути ни на что не влияют. Основной фактор агрессии вируса — так называемый spike-протеин, который находится в его оболочке. Он как раз и не мутирует по простой причине: если этот ген смутирует, то вирус потеряет способность подсоединяться к клеткам человека», — отметил врач.
Прокомментировал эксперт и данные о смертности от COVID-19 в России.
«Летальность считается по-разному. Классика жанра — по так называемым законченным случаям. В ежедневной статистике у нас есть количество людей выздоровевших и умерших. Если одно с другим сложить и вычислить процент умерших от общего — это летальность по законченным случаям. По официальным отчетам, она составляет 2.25%. Она несколько ниже, чем европейская», — подтвердил аллерголог-иммунолог.
Но подсчеты и анализ Болибок предлагает отложить до конца года. По его словам, важно будет учесть избыточную смертность по итогам 2020-го — и эти цифры сравнивать с европейскими.
Растущую заболеваемость в России иммунолог объясняет несоблюдением мер по изоляции и использованию средств зашиты. Изменить динамику, по его мнению, способны два пути.
«С точки зрения эпидемиологического процесса, рост прекратится тогда, когда коэффициент передачи коронавируса будет ниже единицы. Чтобы это случилось, можно пассивно ждать перелома — он наступит, когда у нас коллективный иммунитет достигнет планки в 70-75%. Тогда передача корона вирусной инфекции замедлится и заболеваемость упадет», - считает врач.
Второй вариант, по мнению Болибока, активные карантинные мероприятия. Пример — китайский Ухань, в котором людей на месяц отправили по домом.
«Что при этом происходит? Иммунная система человека убивает вирус. Когда карантин закончится, человек освободится от вируса — и дальше цепочка передачи вируса не пойдет . Эта ситуация всегда применялась при вспышке особо опасных инфекций», - резюмировал он.
Ранее в эфире НСН врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, способны ли натуральные соки и продукты подавлять коронавирус.
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