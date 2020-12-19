В Великобритании врачи подтвердили быстрое распространение нового типа коронавируса
Быстрое распространение нового типа коронавируса, который ученые выявили в Великобритании, подтвердили медики. Об этом заявил главный врач Англии профессор Крис Уитти.
По его данным, резкий рост числа заболевших на юго-востоке страны фиксирует служба здравоохранения.
«Мы предупредили Всемирную организацию здравоохранения и продолжаем анализировать доступные данные для улучшения нашего понимания. Данных о том, что новый тип вируса вызывает более высокую смертность или что он затрагивает вакцины и лечение, пока нет, но проводятся срочные исследования с целью подтвердить это», — заявил Уитти.
В связи с этим консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам попросил британцев быть более осторожными.
В субботу запланирована совместная пресс-конференция премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Криса Уитти, на которой ожидается объявление об ужесточении правил карантина после Рождества и вероятной отмене смягчения ограничений в период с 23 по 27 декабря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru