Из-за санкций? Татьяна Ким покинула пост гендиректора Wildberries
Теперь компанию возглавляет бывший топ-менеджер маркетплейса.
У компании Wildberries сменился гендиректор. Место Татьяны Ким занял Алексей Куликов. Изменения вступили в силу 19 ноября. Перед этим в ЕС ввели санкции в отношении предпринимательницы.
КИМ — НЕ ГЕНДИРЕКТОР WB
Самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Ким покинула пост гендиректора компании Wildberries. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц. Ким занимала должность с 17 января 2006 года до 18 ноября 2026-го. Кроме того, она также перестала быть учредителем ООО «Вайлдберриз» и лицом, которое может действовать от имени компании без доверенности.
Пост главы Wildberries теперь занял топ-менеджер фирмы Алексей Куликов, пишет RT. Известно, что он также занимает пост генерального директора рекламного агентства «Диджико» и компании «ВБ Инжиниринг».
Однако эти изменения касаются руководства конкретного юрлица, а не ухода Ким из всего бизнеса. Предпринимательница также перестала числиться непосредственным учредителем ООО «Вайлдберриз», однако это само по себе не означает утрату экономического интереса в компании.
До этого в структуре владения ООО «РВБ» произошли изменения, пишет РБК. Раньше ООО «Вайлдберриз» принадлежало 65% компании, а ООО «Стинн» — 35%, но после регистрации новых учредителей 19 ноября 2026 года доля «Вайлдберриз» сократилась до 45%, доля «Стинн» — до 25%, а новыми участниками общества стали закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) «Томь», получивший 17,5%, и «Гало» с 12,5%.
Таким образом, два ЗПИФа в совокупности приобрели 30% уставного капитала объединенной компании Wildberries и Russ. В пресс-службе RWB сообщили изданию, что изменения были связаны с оптимизацией активов фирмы и с новой концепцией распределения ответственности и составом учредителей.
В 2004 году Татьяна с на тот момент ее супругом Владиславом Бакальчуком основали Wildberries. Ей принадлежали 99% в ООО «Вайлдберриз», а предпринимателю — 1%. Бизнесвумен тогда заняла должность генерального директора фирмы.
САНКЦИИ ПРОТИВ КИМ
Перестановки в одной из крупнейших организаций в России произошли через несколько дней после внесения Татьяны Ким в черный список Брюсселя. С 16 ноября ей запретили въезд в страны Евросоюза и заморозили ее активы за рубежом. В Брюсселе решение объяснили тем, что маркетплейс якобы участвует в поставках товаров военного и двойного назначения, а также сотрудничает с подсанкционным банком ВТБ.
Отмечается, что ограничения предусматривают заморозку активов в юрисдикции ЕС и запрет на предоставление средств подсанкционному лицу. Они способны осложнить международные расчеты и взаимодействие с зарубежными финансовыми организациями, пишет «Абзац». При этом в RWB заявили, что санкции не повлияют на работу маркетплейса, так как компания не располагает активами на территории Евросоюза и не ведет там деятельность.
Однако юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в беседе с НСН говорил, что международные санкции, которые приняты против компании Wildberries и Ким, нанесут по корпорации сокрушительный удар.
«Международные санкции, принятые в отношении компании Татьяны Ким и нее самой, — не что иное, как продолжение ударов по ее бизнесу, которые, безусловно, скажутся самым негативным образом. Пока мне непонятна структура внешних заимствований Wildberries, но очевидно, что структуризация крупных компаний всегда предполагает наличие внешних заимствований. Сейчас, с учетом введения санкций, не только банкам, но и любым гражданам и юрлицам Евросоюза запрещены любые транзакции, связанные с Wildberries. В худшую сторону изменится и положение селлеров: если у компании не будет ресурсов, у нее возникают глобальные проблемы с займами на внешних рынках, с контрактами с контрагентами, вся компания становится токсичной, непонятно, из каких средств будут возмещаться убытки. В какой-то момент компания может стать банкротом и не сумеет проводить никакие операции. Если она (Ким – прим. НСН) признается, что все будет ужасно, что все западные контракты будут аннулированы, начнется паника. Распорядок дня Ким не изменится, но на финансовое положение санкции радикально повлияют. Если многомиллиардная компания теряет допуск к западным рынкам и к контрагентам, говорить, что это никак не повлияет, было бы странно», - объяснил он.
Известно, что после атак ВСУ на объекты Wildberries в России состояние Татьяны Ким с начала года сократилось на $1,5 млрд. По данным Bloomberg, оно составило $6,4 млрд.
При этом в августе бизнесвумен в пятый раз за последние шесть лет возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes, напоминает RT. Она занимала первую строчку списка в 2021, 2023, 2024 и 2025 годах (в 2022 году рейтинг не публиковался), пишет РБК.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что санкции, как правило, используются для недобросовестной конкуренции и в итоге приводят к тяжелым последствиям прежде всего для стран, которые их вводят, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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