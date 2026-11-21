Однако эти изменения касаются руководства конкретного юрлица, а не ухода Ким из всего бизнеса. Предпринимательница также перестала числиться непосредственным учредителем ООО «Вайлдберриз», однако это само по себе не означает утрату экономического интереса в компании.

До этого в структуре владения ООО «РВБ» произошли изменения, пишет РБК. Раньше ООО «Вайлдберриз» принадлежало 65% компании, а ООО «Стинн» — 35%, но после регистрации новых учредителей 19 ноября 2026 года доля «Вайлдберриз» сократилась до 45%, доля «Стинн» — до 25%, а новыми участниками общества стали закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) «Томь», получивший 17,5%, и «Гало» с 12,5%.

Таким образом, два ЗПИФа в совокупности приобрели 30% уставного капитала объединенной компании Wildberries и Russ. В пресс-службе RWB сообщили изданию, что изменения были связаны с оптимизацией активов фирмы и с новой концепцией распределения ответственности и составом учредителей.