В Лондоне введут максимальный уровень ограничений по COVID-19
Лондон переходит на максимальный уровень ограничений в связи с резким ростом числа заражений COVID-19. Об этом заявил глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, пишет РИА Новости. Он отметил, что меры начнут действовать с полуночи среды.
Отмечается, что перевод на этот уровень ограничений означает, что рестораны и кафе смогут работать только на вынос, а также осуществлять доставку. Также будет запрещено присутствие болельщиков на спортивных стадионах. В парках будет действовать так называемое «правило шести» - там смогут встречаться до шести не живущих вместе людей, при условии соблюдения социальной дистанции, отмечают argumenti.ru.
Напомним, после завершения 2 декабря национального локдауна столица Великобритании была помещена на средний уровень ограничений, однако практически сразу в Лондоне начался рост заболевания COVID-19.
Между тем, вопрос о введении жесткого карантина на новогодние праздники в России не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
А ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказа, при каком условии в столице ужесточат ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением COVID-19. Свое мнение он высказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».
Градоначальник полагает, что усиление ограничений придется делать только при условии, если медицинская система не сможет справиться с потоком новых больных. Он также отрицает необходимость введения дополнительных санкций в новогодние праздники.
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