В Лондоне введут максимальный уровень ограничений по COVID-19

Лондон переходит на максимальный уровень ограничений в связи с резким ростом числа заражений COVID-19. Об этом заявил глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, пишет РИА Новости. Он отметил, что меры начнут действовать с полуночи среды.

Отмечается, что перевод на этот уровень ограничений означает, что рестораны и кафе смогут работать только на вынос, а также осуществлять доставку. Также будет запрещено присутствие болельщиков на спортивных стадионах. В парках будет действовать так называемое «правило шести» - там смогут встречаться до шести не живущих вместе людей, при условии соблюдения социальной дистанции, отмечают argumenti.ru.

Напомним, после завершения 2 декабря национального локдауна столица Великобритании была помещена на средний уровень ограничений, однако практически сразу в Лондоне начался рост заболевания COVID-19.