В Дании, Нидерландах и Австралии выявили мутацию коронавируса, как в Британии

«Великобритания обнаружила этот вариант в сентябре, он появился на юго-востоке Англии. Мы постоянно видим, как выявляются новые мутации коронавируса. Важно изучать их, смотреть, как они распространяются и что влекут за собой», - пояснила эксперт.

В числе стран, где диагностировали новый тип коронавируса ван Керкхове назвала Данию, Нидерланды и Австралию.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что ее специалисты изучат новый штамм коронавируса из Великобритании и будут сообщать о результатах работы и характеристиках инфекции.

