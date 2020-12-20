В Дании, Нидерландах и Австралии выявили мутацию коронавируса, как в Британии

Новый, более заразный, штамм коронавируса вслед за Великобританией обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. По словам эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии ван Керкхове, новый вид инфекции распространился во многих странах мира. Об этом она заявила в интервью телеканала BBC.

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«Великобритания обнаружила этот вариант в сентябре, он появился на юго-востоке Англии. Мы постоянно видим, как выявляются новые мутации коронавируса. Важно изучать их, смотреть, как они распространяются и что влекут за собой», - пояснила эксперт.

В числе стран, где диагностировали новый тип коронавируса ван Керкхове назвала Данию, Нидерланды и Австралию.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что ее специалисты изучат новый штамм коронавируса из Великобритании и будут сообщать о результатах работы и характеристиках инфекции.

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ФОТО: pixabay.com
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