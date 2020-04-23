Аналитик: Раньше 2021 года за границу никто не полетит

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН предположил, что этот прогноз сбудется лишь в том случае, если второй волны COVID-19 всё же не возникнет.

«Мне лично кажется, что международное авиасообщение может открыться следующей весной, если реализуется оптимистичный сценарий и не будет второй волны пандемии. Будет это март или апрель — невозможно сейчас предсказать. Но то, что это будет следующий год — это почти наверняка. Опять же, если ничего плохого не произойдёт.

Если пандемия в Европе и в России к сентябрю пойдёт на спад, то, понятное дело, никто моментально не полетит в Париж, Лондон и обратно — в Санкт-Петербург, например. Потребуется какой-то период адаптации. Опять же, надо учитывать, если эта беда ослабнет к осени, то мы с воздушным транспортом входим в традиционно низкий сезон, который будет очень низким, потому что никакого Нового года не будет. Низкий сезон начинается с октября, он характеризуется тем что пассажиров намного меньше. В этом году их будет вообще ноль. Открывать границы не имеет никакого смысла! Очень важен психологический фактор: представьте, количество заболеваний к сентябрю устойчиво уменьшается. И что, все сразу откроют границы? Я думаю, полгода все карантин продержат ещё. Это было бы абсолютно логично и понятно», - считает он.

Если же будет вторая волна коронавируса, о которой пока никто ничего не знает, то она может убрать международное авиасообщение и на весь следующий год, сказал Рыбак в беседе с НСН.

Ранее совладелец и председатель совета директоров столичного аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко заявил Forbes, что при лучшем раскладе международное авиасообщение может возобновиться уже в июле этого года. Между тем, «Аэрофлот» пока приостановил продажу билетов на международных направлениях до 1 августа.

