«Грязная подоплека»: Адвокат исключил признание россиян экстремистами из-за соцсетей Meta
Расценить аккаунт в Instagram или Facebook как участие в экстремистской деятельности достаточно сложно, заявил НСН Игорь Трунов.
В случае признания Meta экстремистской организацией, россияне, которые имеют страницы в Facebook или Instagram, не понесут наказание в соответствии с УК РФ, потому что пользователи несут ответственность только за свои действия, а не за деятельность организации, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Генпрокуратура России 11 марта попросила суд признать Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории страны. Ведомство также потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. До этого стало известно, что американская компания планирует временно разрешить Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы к насилию против россиян.
«После того, как организация признается экстремистской, за участие в ее деятельности предусматривается уголовная ответственность с лишением свободы на срок от двух до шести лет. Но расценить страницу в Facebook, как участие в такой деятельности, достаточно сложно. Если же человек оказывает какую-то материальную помощь, то это другое дело. В ситуации неопределенности и чрезвычайных мер это все может трактоваться своеобразно. Если пользователь разместил определенный пост с призывами совершать какие-то противоправные действия – это все-таки персональная ответственность. Тот, кто имеет страницу в соцсетях и не нарушает закон, несет персональную ответственность за свои действия, а не за деятельность организации», - сказал Трунов.
По его словам, Meta должна оставаться нейтральной и не склоняться в сторону Украины или России. Трунов также подчеркнул, что компания вряд ли сможет выровнять ситуацию в ближайшее время.
«Есть масса способов ухода от блокировки соцсетей, к примеру VPN. Поэтому у основной массы активных граждан эти страницы останутся. Здесь пользователям есть смысл волноваться, если в их соцсетях есть призывы к противоправной деятельности, в частности, к убийству. Основной массе пользователей волноваться смысла нет. А вот владельцам Meta наоборот, потому что СК РФ возбудил уголовное дело. Meta сейчас хочет выровнять ситуацию, но как она это сделает, абсолютно непонятно. Meta должна оставаться нейтральной и уходить от этой сложной дилеммы о том, на чью сторону склониться. Нужен такой вариант действий, чтобы все это не несло грязной политической подоплеки», - резюмировал Трунов.
В свою очередь юрист общественной организации «Роскомсвобода» Екатерина Абашина в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметила, что наверняка определить, будут ли российские пользователи соцсетей Meta приравниваться к экстремистам, сложно. По ее словам, возможны самые разные интерпретации закона, если суд примет положительное решение.
«Сложно прогнозировать, будут ли пользователи этих соцсетей приравниваться к участникам экстремистской организации, потому что такой иск подается впервые. Здесь все очень непонятно. Тут не на что ориентироваться, можно только предполагать самые безумные варианты интерпретации последствий судебного решения. Генпрокуратура только подала заявление, суд будет его рассматривать, и, наверняка, Meta будет его обжаловать. Только после того, как решение вступит в силу, нужно будет принимать решение для себя о том, оставаться в этих соцсетях или нет», - сказала Абашина.
Роскомнадзор уже направил в адрес Meta требование подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию против россиян. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН заявлял, что действия компании Meta по отношению к гражданам России можно назвать геноцидом. В свою очередь председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что российские власти готовы действовать быстро. По его словам, блокировка Instagram и мессенджера WhatsApp возможна уже в ближайшие дни.
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