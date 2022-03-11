«Грязная подоплека»: Адвокат исключил признание россиян экстремистами из-за соцсетей Meta

Генпрокуратура России 11 марта попросила суд признать Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории страны. Ведомство также потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. До этого стало известно, что американская компания планирует временно разрешить Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы к насилию против россиян.

«После того, как организация признается экстремистской, за участие в ее деятельности предусматривается уголовная ответственность с лишением свободы на срок от двух до шести лет. Но расценить страницу в Facebook, как участие в такой деятельности, достаточно сложно. Если же человек оказывает какую-то материальную помощь, то это другое дело. В ситуации неопределенности и чрезвычайных мер это все может трактоваться своеобразно. Если пользователь разместил определенный пост с призывами совершать какие-то противоправные действия – это все-таки персональная ответственность. Тот, кто имеет страницу в соцсетях и не нарушает закон, несет персональную ответственность за свои действия, а не за деятельность организации», - сказал Трунов.